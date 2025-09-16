OM : Geronimo Rulli s’offre un record en C1 face au Real Madrid

Alors que l’Olympique de Marseille et le Real Madrid viennent de débuter la seconde période, le club phocéen peut remercier Geronimo Rulli d’être rentré au vestiaire à la mi-temps sur le score de 1-1.

Opta annonce en effet que le gardien argentin de l’OM a réalisé 10 arrêts en première période. Un record en Ligue des Champions.Aucun gardien n’en a compté plus sur une période (première ou seconde) de Ligue des Champions depuis qu’Opta l’analyse (2003/04).»