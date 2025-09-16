Ligue des Champions
OM : Geronimo Rulli s’offre un record en C1 face au Real Madrid
1 min.
@Maxppp
Alors que l’Olympique de Marseille et le Real Madrid viennent de débuter la seconde période, le club phocéen peut remercier Geronimo Rulli d’être rentré au vestiaire à la mi-temps sur le score de 1-1.
La suite après cette publicité
OptaJean @OptaJean – 21:59
10 - Gerónimo Rulli a réalisé dix arrêts pour Marseille lors de la première période, aucun gardien n'en a compté plus sur une période (première ou seconde) de Ligue des Champions depuis qu'Opta l'analyse (2003/04). Pompier. #RMAOMVoir sur X
Opta annonce en effet que le gardien argentin de l’OM a réalisé 10 arrêts en première période. Un record en Ligue des Champions.Aucun gardien n’en a compté plus sur une période (première ou seconde) de Ligue des Champions depuis qu’Opta l’analyse (2003/04).»
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer