Ligue des Champions

OM : Geronimo Rulli s’offre un record en C1 face au Real Madrid

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Geronimo Rulli avec l'OM @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Alors que l’Olympique de Marseille et le Real Madrid viennent de débuter la seconde période, le club phocéen peut remercier Geronimo Rulli d’être rentré au vestiaire à la mi-temps sur le score de 1-1.

OptaJean
10 - Gerónimo Rulli a réalisé dix arrêts pour Marseille lors de la première période, aucun gardien n'en a compté plus sur une période (première ou seconde) de Ligue des Champions depuis qu'Opta l'analyse (2003/04). Pompier. #RMAOM
Opta annonce en effet que le gardien argentin de l’OM a réalisé 10 arrêts en première période. Un record en Ligue des Champions.Aucun gardien n’en a compté plus sur une période (première ou seconde) de Ligue des Champions depuis qu’Opta l’analyse (2003/04).»

