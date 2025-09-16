Jonathan Rowe sort enfin du silence sur Adrien Rabiot et l’OM

Ce soir, l’Olympique de Marseille va débuter sa campagne en Ligue des Champions face au Real Madrid. Une compétition qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ne joueront pas cette saison à l’AC Milan et à Bologne. En ce qui concerne le Duc, il faisait partie des plans des dirigeants olympiens pour la saison. Ce qui n’était pas forcément le cas de l’Anglais, qui était sur la liste des joueurs jugés transférables en cas de bonne offre. Mais au Roazhon Park, après une défaite initiale en Ligue 1 face à Rennes, le ton est monté entre les deux joueurs qui ont fini par en venir aux mains. Pablo Longoria a parlé d’une bagarre d’une violence inouïe.

L’OM a donc décidé de mettre à l’écart et en vente les deux joueurs pour éviter de polluer son vestiaire comme l’a expliqué Medhi Benatia ce mardi lors d’un entretien au journal Le Monde, dans lequel il a évoqué la perte de Rabiot. Un joueur qui a rebondi à l’AC Milan et qui a déjà joué ses premières minutes avec les Rossoneri le week-end dernier face à… Bologne. Il a ainsi pu retrouver Rowe. Mais les retrouvailles ne promettaient pas d’être explosives puisque le Français a expliqué vendredi lors de sa présentation que ses relations avec Jonathan Rowe s’étaient apaisées.

Rowe explique le choix Bologne

«Avec Rowe, rien de spécial. Après avoir signé à Bologne et à Milan, nous nous sommes écrits pour nous souhaiter le meilleur et nous dire qu’on se reverrait à San Siro. Ce sera aussi un plaisir de le revoir. C’est quelqu’un de bien. Ce qui s’est passé est une histoire de vestiaire. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça n’a pas changé ma relation avec lui.» Ce mardi, c’était au tour de Rowe de sortir du silence, lui qui ne s’était pas exprimé publiquement depuis son départ de l’OM il y a quelques semaines. Présenté à la presse ce mardi, il a commencé par évoquer son arrivée en Italie.

«Je suis très heureux d’être ici. Pour moi, c’est une étape importante dans ma carrière. Je suis ambitieux, j’ai hâte de m’impliquer. Tout le monde dans l’équipe est très fort, ils m’ont bien accueilli et m’ont aidé à m’intégrer (…) C’est un football très différent du football anglais et français. J’ai été surpris et impressionné par l’ambiance au Dall’Ara. J’ai vu tellement de passion. Je veux créer de merveilleux souvenirs ici avec l’équipe et les supporters.» Il le fera sous les ordres de Vincenzo Italiano. Un autre coach italien pour l’Anglais après avoir connu la méthode Roberto De Zerbi.

Il lâche ses vérités sur Rabiot

« Ils ont des personnalités similaires. Ils sont tous les deux italiens. Ils sont tous les deux très exigeants. Il est essentiel d’être toujours prêt et de tout donner. On s’entend bien sur le terrain et je veux bientôt apprendre la langue (…) Je veux aider l’équipe et faire ce qu’il y a de mieux pour le groupe. Je vais certainement devoir travailler sur le but et les passes décisives. Je veux aider l’équipe et faire ce qu’il y a de mieux pour le groupe. Je vais certainement devoir travailler sur le but et les passes décisives.»

Enfin, il a été questionné sur le sujet brûlant, à savoir sa relation avec Adrien Rabiot. « Rabiot ? Il s’est clairement passé quelque chose dans le vestiaire. J’ai choisi de ne plus en parler pour avancer et progresser en tant que joueur. Maintenant, tout va bien avec lui, il n’y a plus de rancune entre nous. Ces choses peuvent arriver dans un vestiaire et y rester, mais parfois, elles ressortent, on s’est serré la main. Ça arrive quand tout le monde veut quelque chose de bien pour l’équipe.» Le débat est clos.