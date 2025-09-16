OM : les vérités acides de Medhi Benatia sur le clan Rabiot

Ce soir, l’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions. Et il n’est pas question de faire figuration dans cette compétition pour la formation chapeautée par Roberto De Zerbi. Il faudra passer un premier obstacle important puisque les Phocéens vont affronter ce mardi le Real Madrid au stade Santiago Bernabéu. Loin d’être favoris avant le coup d’envoi, les Olympiens comptent bien tout donner, comme l’a expliqué RDZ, lundi en conférence de presse. « Le plan, Leo (Balerdi) l’a dit : être attentif. » Le risque d’encaisser des buts est très important. Pour la défense, ils doivent être attentifs. En attaque, il faut avoir de l’ambition. On n’a pas peur.»

Medhi Benatia n’est pas effrayé non plus. Lors d’un entretien accordé au journal Le Monde, le dirigeant marseillais a évoqué son état d’esprit avant de lancer la campagne européenne de son club. « Je me sens en confiance et surtout rassuré parce qu’on a eu un mois d’août très compliqué émotionnellement, entre les départs, les arrivées, ces deux défaites [à Rennes et à Lyon], le départ d’Adri [Adrien Rabiot]… Alors qu’on avait fait une super préparation et que tous les feux étaient au vert, il a fallu rester concentré pour finir ce mercato. On a fait ce qu’on souhaitait, avec de la jeunesse, de la qualité, de l’expérience, dans nos limites financières. On est contents : l’engouement est revenu et l’atmosphère a changé à l’intérieur du groupe. »

Benatia évoque sa relation forte avec Rabiot

Pourtant, il y a eu certaines tensions durant le mois d’août. Cela a commencé à Rennes, où certains joueurs se sont pris le bec avant que cela n’aille plus loin entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux hommes ont échangé des coups avant d’être séparés puis mis à l’écart. Dans la foulée, on a appris que les deux joueurs avaient été placés sur la liste des transferts. Véronique Rabiot, la mère et agent du milieu français, a multiplié les sorties médiatiques et les attaques envers De Zerbi mais aussi la direction, qu’elle a accusé de vouloir vendre son fils à qui il ne restait qu’un an de contrat. Finalement, le Duc a été vendu à l’AC Milan, où il a retrouvé Massimiliano Allegri qu’il apprécie beaucoup.

Il en va de même pour Mehdi Benatia. Le Marocain a été l’un de ceux qui a convaincu Rabiot de signer à l’OM, il y a un an. Les deux hommes ont noué une relation de confiance. C’est toujours le cas selon Benatia. « Je suis très proche d’Adrien, que j’aime beaucoup. Je l’ai toujours dit, avant, pendant et après l’épisode. Mais malheureusement, il y a eu cet événement qui, pour moi, est allé trop loin, et a ensuite dégénéré quand sa famille s’en est mêlée… C’est regrettable, parce que c’est une belle personne et un grand professionnel. On aurait aimé que ça se règle de façon différente. Humainement, je suis juste triste de ne plus le voir en arrivant ici… Voilà, je ne lui souhaite que du bon. »

Le dirigeant marseillais s’explique sur le départ du Duc

Le bras droit de Pablo Longoria a confirmé que la porte était bien ouverte afin que Rabiot puisse continuer. Mais il a finalement été transféré chez les Rossoneri. « Je n’avais qu’une envie en tête : fermer la parenthèse, pour ne pas traîner le dossier toute l’année […] Soit Adrien se décidait de faire ce qu’il fallait pour qu’on puisse le réintégrer, soit on facilitait les choses pour qu’il aille ailleurs. J’ai discuté avec lui quelques jours avant qu’il ne parte en sélection, pendant une bonne heure. J’ai senti qu’il était attaché à l’OM, mais qu’en même temps il estimait avoir fait le maximum pour recoller les morceaux… Donc, c’était mieux d’envisager son départ. »

Il poursuit : « jusqu’à fin juillet, il pouvait partir pour une somme minime, parce qu’il était venu gratuitement à l’OM et avait accepté un salaire vraiment bas par rapport à son talent. À l’arrivée, le transfert est intervenu après cette période et a été plus cher, mais en restant raisonnable. C’est aussi une manière de montrer notre reconnaissance. » L’OM a définitivement tourné la page Rabiot. Pablo Longoria a d’ailleurs expliqué hier qu’il ne regrettait pas son départ. « Je n’ai pas de regret, car nous avons été très clairs. Il faut dire les choses sur Adrien. La première, c’est que ça ne change pas la considération que j’ai pour lui. Je crois que le joueur nous a apporté beaucoup de choses. Mais quand tu as la conviction forte que le club doit être structuré de façon à ce que les décisions soient respectées, il n’y a pas de regret. »

Un point de non-retour a été atteint

Il a ajouté : « quand tu es fidèle à tes principes, tu peux dormir tranquille. La situation en tant que telle est regrettable, car personne ne veut arriver à ce point de non-retour, surtout quand on parle d’un joueur important sportivement et pour le groupe. Mais sur les suites données et les décisions prises, quand tu fais les choses en suivant tes convictions, il n’y a pas de regret. La vie est faite de valeurs et de convictions. » De son côté, le Français, qui ne jouera pas la Ligue des Champions cette saison, prend ses marques en Lombardie. Lors de sa présentation à la presse vendredi dernier, l’ancien joueur du PSG, qui a joué face à Bologne, a évoqué son départ du club phocéen ainsi que sa bagarre avec Jonathan Rowe.

« Les supporters de l’OM m’ont toujours bien accueilli. J’ai partagé une saison intense avec eux et j’ai vécu des moments merveilleux. Avec Rowe, rien de spécial. Après avoir signé à Bologne et à Milan, nous nous sommes écrits pour nous souhaiter le meilleur et nous dire qu’on se reverrait à San Siro. Ce sera aussi un plaisir de le revoir. C’est quelqu’un de bien. Ce qui s’est passé est une histoire de vestiaire. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça n’a pas changé ma relation avec lui. » Le chapitre OM est également clos de son côté. Le Français comme l’OM ont déjà fait de cette affaire une histoire ancienne.