La Pologne se moque déjà de l’arrivée de Benjamin Mendy au Pogoń Szczecin

«Benjamin Mendy rejoint le Pogoń Szczecin ! Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France a signé un contrat d’un an avec notre club, avec une option de prolongation de douze mois. Il rejoint le club poméranien en tant qu’agent libre.» C’est par ce bref communiqué que la formation polonaise du Pogoń Szczecin (9e de son championnat) a officialisé l’arrivée du Français Benjamin Mendy. Un joli coup de pub pour l’Ekstraklasa, le championnat de première division polonaise. Dans le communiqué officiel, le nouveau club de Mendy n’a pas hésité non plus à dresser un portrait flatteur de l’ancien pensionnaire du FC Zürich.

Pogoń Szczecin annonce un coup historique

«À quoi pouvons-nous nous attendre ? Benjamin Mendy est un joueur expérimenté et titré qui a évolué au plus haut niveau en club et en équipe de France. Dynamique, fort physiquement et techniquement, il excelle dans les centres dans la surface adverse et, pour un défenseur, il est souvent passeur décisif sur les buts de ses coéquipiers.» Propriétaire de Pogoń Szczecin, l’homme d’affaires Alex Haditaghi y allait également de son commentaire élogieux. Et pour lui, la signature de Mendy va permettre au championnat polonais d’entrer dans une nouvelle dimension… alors que la Suisse est bien contente d’avoir vu partir le défenseur français.

«Les transferts de Pogoń sont bien plus que de simples signatures de contrats ; c’est un manifeste. Un processus important est en cours en Pologne, en partie grâce à Pogoń. L’arrivée de joueurs comme Mendy et (Sam) Greenwood n’est pas seulement une victoire pour Pogoń ou notre ville, c’est une victoire pour tout le football polonais. Ces transferts attirent des millions de vues à travers le monde pour notre championnat, notre logo et notre pays. Chaque gros titre, chaque article, chaque clic renforce la crédibilité de l’Ekstraklasa. Des joueurs comme Mendy et Greenwood ne se contentent pas de signer des contrats. Ils s’affirment. Ils prouvent qu’ils peuvent diriger, inspirer et établir de nouvelles normes pour le jeu en Pologne. C’est bien plus que Pogoń. C’est bien plus qu’une ville. Il s’agit de montrer au monde que l’Ekstraklasa mérite respect, attention et reconnaissance. Nous ne faisons pas que contribuer à l’avenir du football polonais, nous le façonnons.»

Les observateurs voient déjà un fiasco à venir

Mais en Pologne, personne n’est dupe. Si les observateurs étrangers, et notamment français, auront un œil sur l’Ekstraklasa pour suivre les performances du latéral gauche, les consultants et médias polonais sont bien conscients du joueur en déclin qui s’apprête à découvrir leur championnat. Depuis qu’il a été libéré de ses ennuis judiciaires, Mendy n’a disputé que 7 matches (1 passe décisive) avec Zürich et 15 avec Lorient (2 buts, 1 passe décisive). Un bilan famélique qui n’a échappé avec personne. « Mendy a joué 1 100 minutes de football ces quatre dernières années. Cela représente 12 matchs complets en quatre ans, et nous faisons de lui une star de l’Ekstraklasa (rires). Je pense qu’il sera plus simple pour "Kawul" (Maciej Kawulski, réalisateur et copropriétaire de KSW, une organisation d’arts martiaux mixtes) de l’employer dans un film que de faire sensation dans le football d’Ekstraklasa », a confié le présentateur sportif Mateusz Borek sur la chaîne Sportowy.

Enfin, le média Meczyki n’y est pas allé avec des gants en faisant le parallèle entre Mendy et un autre gros coup médiatique du club polonais… « Le Pogoń Szczecin avait déjà recruté le meilleur buteur de la Coupe du Monde 1994. Le Russe Oleg Salenko, auteur de six buts lors de la Coupe du Monde 1994, avait même le même âge que Mendy à son arrivée en Pologne. Il est vite devenu évident qu’il avait du mal à se rendre à l’entraînement et qu’il était trop habitué à l’alcool à 40 degrés. Celui qui était censé conquérir l’Ekstraklasa n’a joué que 18 minutes. Bien sûr, c’est une opération marketing intéressante pour Pogoń Szczecin, puisque même L’Équipe a déjà consacré un article à ce sujet : « Tout ce qu’il faut savoir sur Pogoń ». Ce transfert fait le tour de la BBC, de CNN et de tous les grands médias du monde. Mais dès que la situation sera retombée, les questions sur les qualités athlétiques de Mendy et les rumeurs de paris sur tous les buts en clubs et dans les agences d’escortes reviendront. » Bienvenue en Pologne, Benjamin !