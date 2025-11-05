OM : Nayef Aguerd est effondré après la défaite contre l’Atalanta

Une défaite cruelle comme peu d’autres. Face à l’Atalanta ce soir, l’OM s’est incliné 1-0 à la maison après avoir pourtant cru se voir offrir un penalty. Ederson avait touché le ballon de la main dans sa surface, et Samardzic a marqué sur le contre (90e), sans que l’arbitre aille voir les images de l’action précédente. Au coup de sifflet final, Nayef Aguerd était dépité sur Canal.

La suite après cette publicité

«Je suis quelqu’un qui n’aime pas parler des arbitres mais là, aujourd’hui, il doit être juste, aller voir, c’est un match important. C’est la Ligue des Champions, il veut même pas aller voir s’il y a penalty. On prend un but à la fin, je ne sais pas quoi dire, je suis fier de l’équipe, on va continuer à travailler, à s’améliorer… Il y a beaucoup de matchs, des joueurs très importants sont blessés, on a un groupe formidable, il y a du talent, mais des joueurs ont manqué comme Kondo, Leo (Balerdi), Medina… Si on est au complet, on peut faire très mal, mais on ne va pas chercher les excuses, on prend ce qu’il y a à prendre. Je ne dirai pas que l’avenir est compliqué, j’ai confiance en ce groupe, au coach… On l’a montré plusieurs fois. Trois défaites à Marseile, on n’a pas le droit (…) On va renverser ça.»