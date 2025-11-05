OM : énorme polémique sur le but de l’Atalanta

Le match sentait le souffre, il a finalement été explosif. Longtemps accroché par l’Atalanta, l’OM s’est incliné ce mercredi soir en Ligue des Champions, au Vélodrome (0-1). Les Marseillais pensaient pourtant pouvoir faire la décision en fin de rencontre.

La suite après cette publicité

Sur une main d’Ederson dans sa surface, les joueurs de Roberto De Zerbi s’attendaient à obtenir un penalty. L’arbitre n’a pas bronché, l’action a suivi son cours, et Samardzic a marqué sur le contre (90e). Incrédule, Roberto De Zerbi a même montré les images sur sa tablette à l’arbitre, qui lui a finalement distribué un carton jaune. Un but qui va faire parler jusqu’au bout de la nuit.