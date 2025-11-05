Ligue des Champions
OM : énorme polémique sur le but de l’Atalanta
Le match sentait le souffre, il a finalement été explosif. Longtemps accroché par l’Atalanta, l’OM s’est incliné ce mercredi soir en Ligue des Champions, au Vélodrome (0-1). Les Marseillais pensaient pourtant pouvoir faire la décision en fin de rencontre.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 22:52
C'EST SURRÉALISTE : LA MAIN D'EDERSON DANS SA SURFACE N'EST PAS SIFFLÉE ET L'ATALANTA MARQUE DANS LA FOULÉE 😱😱😱Voir sur X
#UCL
Sur une main d’Ederson dans sa surface, les joueurs de Roberto De Zerbi s’attendaient à obtenir un penalty. L’arbitre n’a pas bronché, l’action a suivi son cours, et Samardzic a marqué sur le contre (90e). Incrédule, Roberto De Zerbi a même montré les images sur sa tablette à l’arbitre, qui lui a finalement distribué un carton jaune. Un but qui va faire parler jusqu’au bout de la nuit.
