PSG - Atalanta : les compositions probables

Au tour du tenant du titre de faire son entrée en lice. Trois mois et demi après son premier sacre européen, le PSG retrouve la Ligue des Champions avec la réception de l’Atalanta ce soir au Parc des Princes. Cette 1ère journée de phase de championnat est un peu spéciale puisque Luis Enrique doit composer avec les absents. Ils sont nombreux depuis dix jours. Après Ousmane Demblé et Désiré Doué avec l’équipe de France, c’est Khvicha Kvaratskhelia qui a été touché contre Lens, tout comme Lucas Beraldo et Kang-in Lee. Plus de peur que de mal pour le Géorgien et le Sud-Coréen.

Ils seront tous les deux présents sur la feuille de match et se disputent même la dernière place en attaque. Le second possède une longueur d’avance puisque l’ancien Napolitain est resté en salle ce mardi et semble un peu moins en rythme que son concurrent. Barcola, auteur de deux jolis buts ce week-end, tiendra lui sa place sur le côté gauche. Des "quatre titulaires" de l’attaque, il est même le dernier rescapé et aura un rôle particulièrement attendu ce soir. Gonçalo Ramos devrait occuper la pointe, lui qui n’a pas été en réussite face aux Sang et Or.

L’Atalanta a plusieurs cartes

Pour compléter ce onze, il ne devrait pas y avoir d’autres bouleversements majeurs. Le trio habituel de l’entrejeu sera présent avec Neves et Ruiz un cran au-dessus de Vitinha. Les deux premiers cités n’ont été trop sollicités face aux Lensois, eux qui n’ont pas démarré cette rencontre. Ils n’ont disputé que les 20 dernières minutes. Pour la base défensive, c’est la même chose. On retrouvera le quatuor du printemps avec Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche, lui aussi mis sur le banc dimanche. Marquinhos reprendra sa place en charnière et son brassard pour accompagner Pacho. Chevalier sera bien sûr titulaire.

En face, l’Atalanta, qui connaît un début de saison poussif avec Ivan Juric, le successeur de Gasperini, se présenterait en 3-4-3. Carnesecchi est attendu comme gardien de but, protégé par un trio composé de Scalvini, Hien et probablement Djimisiti. Ce dernier part avec une longueur d’avance sur Kossounou. Au milieu, quelques certitudes existent. Musah sera probablement préféré à Bellanova sur le côté droit. Pasalic et De Roon formeront le double pivot pour laisser à Zalewski le côté gauche. Pour l’attaque De Katelaere sera l’homme à surveiller. Il sera en soutien de Krstovic, alors que Sulemana pourrait compléter ce trio plutôt que Maldini.

