Ligue 1

Le PSG donne des nouvelles de ses blessés

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Désiré Doué en action avec le PSG. @Maxppp
Avant ses grands débuts en Ligue des Champions face à l’Atalanta, le Paris Saint-Germain fait face à une cascade de blessures. En attaque principalement, puisqu’Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés pendant la trêve, alors que Khvicha Kvaratskhelia a quitté le terrain prématurément contre Lens ce week-end.

Dans un communiqué officiel, le PSG a ainsi donné des nouvelles de ses joueurs. « Ousmane Dembélé et Désiré Doué poursuivent les soins », peut-on lire, alors que « Lucas Beraldo reste en soins en raison d’une entorse à la cheville gauche ». Quant au Géorgien, il n’est pas mentionné. Bonne nouvelle donc ?

Pub. le - MAJ le
