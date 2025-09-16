Le PSG donne des nouvelles de ses blessés

Avant ses grands débuts en Ligue des Champions face à l’Atalanta, le Paris Saint-Germain fait face à une cascade de blessures. En attaque principalement, puisqu’Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés pendant la trêve, alors que Khvicha Kvaratskhelia a quitté le terrain prématurément contre Lens ce week-end.

Dans un communiqué officiel, le PSG a ainsi donné des nouvelles de ses joueurs. « Ousmane Dembélé et Désiré Doué poursuivent les soins », peut-on lire, alors que « Lucas Beraldo reste en soins en raison d’une entorse à la cheville gauche ». Quant au Géorgien, il n’est pas mentionné. Bonne nouvelle donc ?

