Ligue des Champions

Un journaliste espagnol se range du côté de l’OM

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé face à Tirol @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

L’OM s’est incliné au Bernabéu, mardi soir. Une défaite 2-1, en grande partie à cause de deux penaltys transformés par Kylian Mbappé, et qui est marquée par la polémique. Effectivement, le deuxième penalty accordé aux Merengues est clairement critiqué par les Marseillais. « Après voilà, c’est toujours compliqué de perdre sur des penaltys. Le premier, il n’y a rien à dire. Le deuxième, je trouve qu’il est très sévère. Il tacle et touche le ballon avec son pied puis après avec le bras. Mais bon, ça fait 7 ans que je n’étais pas venu ici. Et la dernière fois, c’était la même. On avait perdu à la 90e+3 sur un penalty, je ne vais pas dire imaginaire, mais discutable ou généreux comme vous voulez », a par exemple lancé Medhi Benatia.

Et en Espagne, un journaliste s’est positionné du côté marseillais. « Un penalty inventé qui a donné la victoire à l’équipe de Xabi Alonso. Ce qui est sûr, c’est que le Real Madrid ne va pas ajouter ces actions dans le dossier de plainte qu’il va envoyer à la FIFA. […] Le Real Madrid a été avantagé pour gagner contre Marseille », a ainsi lancé le journaliste David Sanchez sur Radio Marca. Les Marseillais apprécieront !

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Real Madrid
Marseille

