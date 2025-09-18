Menu Rechercher
Bayern : Luis Díaz a bien discuté avec le Barça

Luis Díaz a jeté un pavé dans la mare après la victoire du Bayern Munich face à Chelsea (3-1) ce mercredi soir à l’occasion de la reprise de la Ligue des Champions. Interrogé en zone mixte sur un possible intérêt du FC Barcelone avant son arrivée en Bavière, l’ailier colombien a reconnu que l’option avait bel et bien existé. « Il y a eu des conversations, comme dans tout mercato », a-t-il confié, confirmant ainsi les rumeurs d’un flirt avec le club catalan. Effectivement, c’était un dossier qui avait vivement fait parler sur les réseaux sociaux et été avant qu’il ne s’éteigne petit à petit.

Finalement, c’est bien le Bayern qui a raflé la mise en s’offrant l’ancien joueur de Liverpool pour 75 millions d’euros en provenance de Liverpool. Mais cette déclaration de Luis Díaz vient rappeler que le Barça suivait de près son profil, avant de boucler l’arrivée de Marcus Rashford, qui a définitivement mis fin à ce feuilleton. Un aveu qui risque de faire parler en Catalogne, tant le Colombien s’impose déjà comme l’une des attractions de ce début de saison (4 buts en 6 matchs).

