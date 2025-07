Le FC Barcelone s’offre Marcus Rashford

Le mercato du FC Barcelone avance enfin. Après avoir réglé le problème de son gardien de but avec l’arrivée de Joan Garcia en provenance de l’Espanyol Barcelone, Nico Williams était la priorité pour combler le poste d’ailier gauche. Mais l’attaquant de Bilbao, annoncé plusieurs fois tout proche du Barça, a fini par prolonger contre toute attente avec le club basque. Un choix qui a évidemment mis fin immédiatement à un potentiel transfert. Et pour son plan B, Hansi Flick avait également validé la piste Luis Diaz de Liverpool.

Mais le Colombien, comme Nico Williams, était une piste compliquée. Encore plus après le décès tragique de son coéquipier à Liverpool, Diogo Jota, qui a logiquement changé les plans des Reds sur le marché des transferts. Alors les Blaugranas s’étaient tourné vers Marcus Rashford. De retour d’un prêt intéressant à Aston Villa, l’international anglais était toujours indésirable à Manchester United. Alors, le FC Barcelone a formulé une offre d’un prêt, avec option d’achat estimée à 35 millions d’euros par la presse catalane. L’idée a été acceptée par Manchester United.

Marcus Rashford va pouvoir se relancer

« Le FC Barcelone et Manchester United ont conclu un accord pour le prêt du joueur Marcus Rashford jusqu’au 30 juin 2026. L’accord établit également une option d’achat de l’attaquant anglais. Le joueur a signé son contrat en tant que joueur du Barça mercredi après-midi lors d’une cérémonie privée à laquelle ont assisté le président du FC Barcelone, Joan Laporta, le directeur sportif et d’autres membres du conseil d’administration », a officialisé le club catalan, via un communiqué.

Avec l’arrivée de l’ailier de 27 ans, le Barça se renforce sur le front de l’attaque avec un profil polyvalent, que le coach allemand, Hansi Flick, réclamait depuis plusieurs mois. Pour Marcus Rashford, qui souhaitait déjà rejoindre le Barça depuis l’hiver dernier, ce transfert sera l’occasion de se relancer dans un grand club, après une grande zone d’ombre dans sa carrière. Et à un an du Mondial en 2026, cela pourrait lui permettre de retourner au premier plan parmi les Three Lions de Thomas Tuchel.