MU : Ruben Amorim mise sur un groupe de 6 leaders pour redresser son vestiaire

Ruben Amorim désire instaurer un vent de renouveau à Manchester United. Il a annoncé la mise en place d’un groupe de direction composé de six joueurs pour encadrer le vestiaire et faire respecter les standards du club selon The Mail. En plus du capitaine des Red Devils, Bruno Fernandes et de son prédécesseur Harry Maguire, ce comité comprend aussi Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui et Tom Heaton. Inspiré du modèle de Manchester City sous Guardiola, ce groupe a pour mission d’assurer la discipline au quotidien et de gérer les petits incidents internes. « Il n’y a plus que Bruno ou Harry, ce sont six gars maintenant. Ils sont responsables du groupe », a expliqué Amorim. « Je leur ai dit : "Gérez-vous. Les petits problèmes, c’est votre affaire. Vous en êtes responsables."" Tous ces petits changements, je pense que ça aide le groupe. »

Au-delà du terrain, Amorim souligne que ces évolutions s’inscrivent dans un effort global de transformation mené avec le soutien du directeur général Omar Berrada et du directeur du football Jason Wilcox. En confiant davantage de responsabilités aux joueurs, le Portugais rompt avec la gestion autoritaire d’Erik ten Hag, tout en s’appuyant sur l’analyse de données pour maintenir l’exigence à l’entraînement. « Omar et Jason étaient d’accord sur tout ce que nous devions changer », poursuit-il. « J’ai l’impression que nous sommes mieux organisés aujourd’hui. Je pense que chacun connaît sa place. Même au niveau médical et nutritionnel, nous avons un nouveau chef. Nous sommes bien meilleurs dans notre alimentation, notre comportement en tournée et sur le terrain. »