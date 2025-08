Manchester United veut mettre en place un système polémique pour ses places à Old Trafford

Manchester United envisage d’instaurer un système de licence de siège personnel pour ses supporters selon le Daily Mail, une première en Premier League. Ce dispositif, courant dans les ligues américaines comme la NFL, obligerait les fans à débourser jusqu’à 4 000 livres sterling, soit environ 4 600 euros, pour avoir le simple droit d’acheter un abonnement, sans garantie d’avoir une place. La direction du club justifie cette idée dans le cadre d’un éventuel déménagement dans un nouveau stade, mais assure qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une hypothèse.

Cette annonce a provoqué la colère de nombreux supporters, déjà hostiles à la gestion du club. Le groupe de fans « The 1958 » dénonce une mesure qui « exclura les jeunes, les classes populaires et les fidèles de longue date » tout en accentuant « l’américanisation du football ». De nouvelles manifestations sont prévues cette saison, en signe de protestation contre ce projet jugé élitiste et déconnecté des valeurs historiques du club.