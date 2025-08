MU lâche une première offre pour Benjamin Sesko

Lundi soir, Newcastle United était passé à la vitesse supérieur pour boucler le remplaçant d’Alexander Isak, annoncé sur le départ des Toons. Parmi les prétendants, Benjamin Sesko (22 ans) est la cible prioritaire et l’écurie d’Eddie Howe a formulé une deuxième offre d’au moins 80 millions d’euros, avec un bonus de 10 M€. Une offre qui pourrait séduire Leipzig.

Cependant, les Magpies ne sont pas seuls sur ce dossier et Manchester United était également dans la course, sans être passé à l’action. Selon The Athletic, Manchester United a maintenant soumis une offre de 75 millions d’euros plus 10 millions d’euros de suppléments pour l’attaquant slovène de 22 ans. Les Red Devils avaient déjà pris des contacts informels en juillet dernier avec le club de Bundesliga, qui va devoir trancher pour son buteur.