PL : Manchester United enfonce Wolverhampton

Accroché par West Ham United lundi dernier, Manchester United (12e) se déplaçait à Wolverhampton (20e) pour clôturer cette 15e journée de Premier League avec la possibilité de revenir dans la course pour les places en Coupe d’Europe. Face à la formation la plus faible de l’élite anglaise cette saison, les Red Devils de Ruben Amorim ont dominé les débats. Servi par Cunha, Bruno Fernandes glissait dans un premier temps, avant de finalement réussir à pousser le ballon au fond des filets de Johnstone (25e, 0-1). L’ancien Strasbourgeois, Jean-Ricner Bellegarde, égalisait avant la mi-temps et inscrivait par la même occasion le premier but des Wolves en championnat depuis le 26 octobre dernier.

Série en cours Plus de statistiques Wolverhampton D D D D D Man United N V D N N

Après la pause, la supériorité de Manchester United s’est accentuée. Six minutes après le début du second acte, Bryan Mbeumo redonnait l’avantage aux visiteurs (51e, 1-2), avant que Mason Mount ne fasse le break (62e, 1-3). Déjà buteur et passeur décisif, Bruno Fernandes concluait ensuite sa belle prestation en signant un doublé, sur penalty (82e, 1-4). Avec cette victoire (1-4), United est sixième et revient à hauteur de Chelsea, cinquième, qui a une meilleure différence de buts. En face, le Wolverhampton de Rob Edwards concède une huitième défaite consécutive et se dirige match après match vers la relégation en Championship.