Accord trouvé entre le RC Lens et Amadou Haidara

Le RC Lens est proche de tenir sa première grande réussite du mercato hivernal. Alors que les discussions s’intensifiaient ces derniers jours autour du dossier Amadou Haidara, un accord a finalement été trouvé entre le milieu de terrain malien et le club artésien. Mis de côté à Leipzig ces derniers mois, l’international malien voyait d’un très bon œil l’opportunité de relancer sa carrière dans un environnement où plusieurs joueurs ont récemment retrouvé leur meilleur niveau. Convaincu par le projet lensoise et par la confiance affichée par Pierre Sage, Haidara a accepté l’idée de rejoindre le leader actuel de Ligue 1, quitte à consentir certains efforts financiers pour rendre l’opération possible.

Selon nos dernières informations, le RB Leipzig a officiellement autorisé Amadou Haidara à passer sa visite médicale préalable à sa signature. Ce feu vert de la direction allemande constitue une avancée majeure dans un dossier qui semblait déjà très bien engagé entre le joueur et les Sang et Or. Le milieu de terrain, qui ne faisait plus partie des plans du RBL malgré ses 222 matchs disputés et 37 apparitions en Ligue des champions, a manifesté un réel enthousiasme à l’idée de venir s’inscrire dans un projet collectif dynamique et ambitieux. Sa polyvalence, capable d’évoluer en 6, 8 ou même 10, constitue un atout précieux pour Lens, qui cherche à renforcer un secteur déjà compétitif, mais fragilisé par le départ annoncé d’Hamzat Ojediran.

Gros coup hivernal pour Lens

Sur le plan contractuel, les négociations ont été marquées par la capacité du RC Lens à convaincre le joueur de s’adapter à la grille salariale du club. Avec un salaire estimé autour de trois millions d’euros annuels en Allemagne, Haidara savait qu’un effort financier serait nécessaire pour s’inscrire dans la réalité économique de la Ligue 1. Les discussions se sont révélées constructives, Haidara ayant rapidement affiché sa volonté de rejoindre Lens dès cet hiver plutôt que d’attendre la fin de son contrat en juin prochain. Les dirigeants lensois ont d’ailleurs intensifié les échanges avec Leipzig ces dernières heures afin d’accélérer les derniers détails administratifs et contractuels.

Du côté du RC Lens, l’arrivée imminente d’Amadou Haidara est perçue comme une aubaine. Le club, surprenant leader du championnat après 15 journées, souhaite consolider son effectif pour maintenir la dynamique actuelle et aborder la suite de la saison avec ambition. Le profil du Malien colle parfaitement aux besoins de Pierre Sage : un joueur expérimenté, capable d’évoluer à plusieurs postes et disposant d’un vécu européen conséquent. À l’heure où les ultimes points de l’accord entre Lens et Leipzig sont sur le point d’être finalisés, une chose paraît désormais certaine. Sauf retournement de situation improbable, Amadou Haidara portera très prochainement les couleurs sang et or. L’issue d’un dossier rondement mené, et potentiellement l’un des coups majeurs de ce mercato hivernal.