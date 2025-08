Accord total entre l’OGC Nice et Aston Villa pour Evann Guessand

Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2028, Evann Guessand s’apprête à changer d’air après une saison pleine sur la Côte d’Azur. Auteur de 13 buts et 10 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant ivoirien de 24 ans a attiré l’attention de plusieurs clubs à l’étranger, dont Villarreal en Espagne et Neom SC en Arabie Saoudite.

Mais c’est finalement vers l’Angleterre que Guessand va poser ses valises. Selon nos dernières informations, un accord total a été trouvé entre l’OGC Nice et Aston Villa, pour un transfert estimé à 35 millions d’euros, bonus compris. Les négociations ont également abouti avec le joueur, qui a donné son feu vert au projet du club de Birmingham.

En route vers l’Angleterre

International ivoirien (10 sélections, 1 but), Guessand représentait l’un des éléments clés du dispositif niçois, notamment grâce à sa polyvalence offensive et sa progression constante ces derniers mois. Son départ constitue un coup dur pour le Gym, d’autant plus qu’il ne disputera pas le tour préliminaire de Ligue des Champions face à Benfica, prévu dans les prochains jours.

Aston Villa, 6e du dernier exercice de Premier League, voit en lui un renfort offensif de choix capable d’apporter vitesse, percussion et efficacité devant le but. Le club anglais continue ainsi de miser sur des profils jeunes et déjà performants, tandis que Guessand s’offre une nouvelle étape ambitieuse dans l’un des championnats les plus relevés d’Europe.