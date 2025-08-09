Barça : l’avis de Pedri sur Vitinha

Auteur d’une saison fantastique avec le Barça, Pedri devrait faire cette année bien mieux que son meilleur classement au Ballon d’Or, à savoir une 24e place en 2021. Ce dont on est en revanche moins sûr, c’est que l’Espagnol termine devant Vitinha, vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, mais aussi de la Ligue des Nations avec le Portugal. Dans un entretien accordé à France Football, le milieu du Barça a d’ailleurs loué les qualités de son homologue, souvent cité à ses côtés comme le meilleur milieu du monde ces derniers mois.

La suite après cette publicité

«Où je me situe parmi les meilleurs milieux du monde ? Ce n’est pas à moi de dire qui est le meilleur. Il y a des gens mieux placés pour juger, notamment ceux qui votent pour les récompenses individuelles. C’est vrai qu’on parle beaucoup de moi et de Vitinha en ce moment. Au bout du compte, ce sont les gens qui décident, chacun a son avis. Ce qui est certain, c’est que lui comme moi, on a réalisé une belle saison.»