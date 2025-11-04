SuperLiga serbe : l’entraineur de Radnički 1923 décède en plein match

Un drame est survenu ce dimanche lors de la 14e journée de la Superliga serbe opposant le Mladost Lučani à Radnički 1923. À la 22e minute de jeu, Mladen Žižović, (44 ans) le coach bosnien de Radnički, s’est effondré après avoir perdu connaissance. Les secours sont intervenus immédiatement et l’ont transporté à l’hôpital, mais malgré les tentatives de réanimation, il n’a pas pu être sauvé. Il ne s’agissait que de son troisième match avec le club.

Après l’évacuation de Žižović, la rencontre avait brièvement repris, mais la nouvelle de son décès est tombée en plein match à la 42e minute de jeu. « Notre club a perdu non seulement un grand technicien, mais surtout un homme bon, qui par son savoir, son énergie et sa noblesse a laissé une marque profonde dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu », a écrit le club serbe dans un communiqué publié sur Facebook. Profondément touchés, les joueurs des deux équipes qui avaient repris la rencontre se sont effondrés en larmes sur la pelouse. Face à la gravité de la situation, l’arbitre a décidé d’interrompre définitivement le match, alors que Radnički menait 2-0.