Real Madrid : Dani Carvajal absent jusqu’à la fin de l’année

Ce soir, le Real Madrid va défier Liverpool à Anfield. Les Merengues ont fait le voyage sans Dani Carvajal, blessé. Le latéral droit de 33 ans s’est fait opérer il y a quelques jours. « Notre capitaine Dani Carvajal a subi aujourd’hui une arthroscopie du genou droit qui s’est déroulée avec succès. L’opération a été réalisée par le docteur Manuel Leyes sous la supervision des services médicaux du Real Madrid. Carvajal commencera sa rééducation dans les prochains jours », expliquait le club dans un communiqué de presse.

Ce mardi, Carvajal a donné de ses nouvelles au micro d’El Chiringuito. «Ma date de retour ? On estime que ce sera au début de l’année 2026, avec la garantie d’être à 100% de ma forme.» L’année 2025 est donc déjà terminée pour l’Espagnol.