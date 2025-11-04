Où regarder Paris SG - Bayern Munich et Olympique de Marseille - Atalanta ?

C’est ce qu’on appelle une soirée de gala. Mardi soir, le champion d’Europe en titre, le Paris SG, va accueillir le club qui fait peur à tout le monde en ce début de saison, le Bayern Munich. 15 matches, 15 victoires pour la machine bavaroise emmenée par un Harry Kane en feu avec 21 buts en 14 rencontres disputées ! Les deux formations se retrouvent quelques mois après leur confrontation en Coupe du Monde des Clubs, qui avait vu le Paris SG l’emporter sur le score de 2-0, mais le contexte est aujourd’hui bien différent. Pendant que le Bayern Munich marche sur l’eau, le Paris SG rame pour glaner des points en championnat. Par contre, le club de la capitale s’est envolé en Ligue des Champions, dont il est le leader du classement, juste devant… le Bayern Munich. 13 buts marqués et 3 encaissés pour le Paris SG, 12 buts marqués et 2 buts encaissés pour le Bayern Munich. C’est dire à quel point les deux équipes sont proches.

La suite après cette publicité

C’est donc un grand match qui vous attend sur CANAL+ LIVE 1 mardi soir, mais ce n’est pas tout. Le lendemain, l’Olympique de Marseille sera en mission. Celle de glaner 3 points à domicile, face à l’Atalanta Bergame, après avoir craqué sur la pelouse du Sporting CP lors de la dernière journée. Victoire impérative pour les hommes de Roberto De Zerbi, pour continuer à croire en une qualification pour la phase à élimination directe. Ils ont repris du poil de la bête en Ligue 1 avec un succès face à Auxerre pendant que le club italien s’est incliné à Udine et n’a plus gagné le moindre match depuis le 30 septembre dernier !

100%** des matchs de l’UEFA Champions League sur les chaînes CANAL+

Cette 4e journée de Ligue des Champions s’annonce délicieuse, d’autant que vous pourrez également assister à un autre choc entre cadors européens, puisque Liverpool accueille le Real Madrid mardi soir. Enfin, l’AS Monaco devra se méfier de son déplacement à Bodo Glimt, le surprenant club norvégien capable de tous les exploits à domicile. Pour voir du football européen, souscrire à l’offre CANAL+ & PASS COUPES D’EUROPE*.

La suite après cette publicité

C’est simple, vous avez ainsi accès à l’intégralité des Coupes d’Europe masculines de l’UEFA avec 100% de l’UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League et aussi du cinéma ultra-récent, des films incontournables, l’intégralité des Créations Originales CANAL+, des séries internationales… et l’intégralité des contenus Apple TV+. L’offre permet de bénéficier de tout cela pour 29,99€/mois pendant 1 an, puis 34,99€/mois avec engagement de 2 ans.

*Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 19 novembre 2025 soumise à conditions. Modalités et souscription sur boutique.canalplus.com.

**Sauf interdiction administrative de diffusion