OM : Pierre-Émile Hojbjerg juge les débuts en Ligue des Champions

L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta Bergame mercredi (21 heures) pour la 4e journée de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) était présent devant les médias pour faire le point après trois journées de Ligue des Champions. Actuellement à la 18e place du classement, l’OM doit l’emporter contre l’Atalanta pour se rapprocher des huit premiers.

« Après les trois premiers matchs, j’aurais bien aimé avoir neuf points. Avec le niveau qu’on a montré, on sait très bien qu’on a quelque chose à faire dans la compétition. On est conscient qu’on a des choses à améliorer. Mais on doit continuer sur le bon chemin avec quelques ajustements (…) Il faut garder le côté compétitif. Avoir la faim de faire les choses bien en attaquant le match et la bonne mentalité de rester équilibré », a-t-il lâché en conférence de presse.

