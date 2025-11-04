PSG : Quentin Ndjantou, le Titi qui impressionne Luis Enrique

Quentin Ndjantou est déjà dans la cour des grands. À seulement 18 ans, le natif d’Arpajon fait, en effet, partie des belles surprises de ce début de saison dans la capitale française. Contraint de composer avec un effectif décimé par les blessures depuis le début de cet exercice 2025-2026, Luis Enrique n’a d’autres choix que de lancer ses Titis. Dès lors, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Noham Kamara figurent régulièrement au sein des groupes convoqués par le technicien espagnol. Mais ce n’est pas tout. Ailier gauche de formation, le jeune Ndjantou profite, lui aussi, de ce contexte inédit pour grappiller du temps de jeu.

La suite après cette publicité

Entré en jeu face à Auxerre en Ligue 1 (victoire 2-0, le 27 septembre), le droitier d’1m82, qui avait inscrit un triplé contre l’Atalanta à l’occasion de la première journée de la Youth League, a bluffé tout son monde, quelques jours plus tard, en disputant dix minutes de haute volée lors de la victoire de prestige du PSG sur la pelouse du FC Barcelone, le 1er octobre en Ligue des Champions (2-1). La suite ? Deux titularisations face à Lille (1-1, 5 octobre) et Lorient (1-1), mais aussi des entrées en jeu face à Strasbourg (3-3), au Bayer Leverkusen (victoire 4-2) et à Brest (victoire 3-0). Avec un rendement pour le moins convaincant.

La suite après cette publicité

Luis Enrique est sous le charme

«Il arrive très fort, il est surprenant. Un joueur avec cette capacité, cette mentalité et cette personnalité, il arrive dans le meilleur moment. Je suis très confiant, j’espère qu’il continuera à s’améliorer. Il est prêt à aider l’équipe première mais aussi les U19, les Espoirs si besoin… Je suis excité d’avoir un joueur comme lui dans l’équipe», confiait d’ailleurs, à ce titre, Luis Enrique, ce lundi, en conférence de presse. Dans les petits papiers du coach espagnol avant le nouveau choc européen des Parisiens face au Bayern Munich, Ndjantou continue donc de marquer des points auprès de sa direction.

Capable d’évoluer dans un rôle d’ailier gauche ou dans une position plus axiale dans l’entrejeu, celui qui signé son premier contrat professionnel en juillet dernier - jusqu’en 2028 - représente, quoi qu’il en soit, une alternative crédible pour les champions d’Europe en titre. Parfaitement intégré dans le vestiaire francilien, le franco-camerounais est d’ailleurs décrit par ses pairs comme un jeune garçon «très pro». La tête sur les épaules, le talent dans les pieds, Quentin Ndjantou semble finalement disposer de tous les ingrédients nécessaires pour connaître un avenir radieux. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur et des supporters parisiens…

La suite après cette publicité

Retrouvez le choc PSG - Bayern sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.