La sortie musclée de Roberto de Zerbi sur l’hécatombe qui touche l’OM

Cette saison, l’OM avait de grandes attentes. Après une première saison réussie sur la Canebière sur le banc, Roberto De Zerbi voulait enchaîner avec une deuxième année encore meilleure que la première. Et avec un mercato estival qui s’est accéléré sur la fin et des débuts timides en championnat avec l’affaire Rabiot-Rowe, Marseille a pris du retard. Désormais de retour sur de bons rails, le club phocéen avait accumulé de bons résultats avant de retomber dans ses travers ces dernières semaines.

Une période de moins bien qui coïncide avec une cascade de blessures. Dans tous les secteurs, l’OM compte de nombreuses absences. Une longue liste qui semble s’agrandir match après match. Lors des dernières semaines, Amine Gouiri, Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi ont dû s’absenter pour des périodes plus ou moins longues. Une hécatombe qui agace forcément les supporters, mais également le staff marseillais, obligé d’user d’imagination pour offrir des onze compétitifs malgré un effectif remanié.

La confession franche de Roberto De Zerbi sur tous les blessés

Alors que Roberto De Zerbi a utilisé Pol Lirola et Ulisses Garcia lors de la rencontre à Auxerre, l’Italien n’aura aucun retour pour la rencontre face à l’Atalanta Bergame ce mercredi en Ligue des Champions (21h) comme il l’a confié en conférence de presse d’avant-match ce mardi. Ainsi, Marseille va affronter les Bergamasques sans Leonardo Balerdi, Emerson (suspendu), Amine Gouiri, Hamed Traoré, Timothy Weah, Bilal Nadir, Geoffrey Kondogbia et Facundo Medina. Une situation complexe qui ne plaît à personne dans les Bouches-du-Rhône. C’est en tout cas le sens du discours du coach italien ce mardi :

« D’après vous, est-ce que je suis content de jouer un match de Ligue des champions avec 8-9 joueurs blessés ? Dans les analyses, il faut toujours tout considérer, ne rien laisser au hasard. Les belles choses se font souvent dans la difficulté, comme à Auxerre, avec des victoires pas faciles à aller chercher. Le soleil reviendra quand Gouiri, Kondogbia, Balerdi, et tous ceux qui sont blessés reviendront. Ce sera un petit peu plus facile. C’est une période difficile, donc il faut être un peu plus méchant et déterminé. » En attendant, l’OM devra s’imposer à tout prix pour ne pas mettre à mal ses envies de qualification pour la suite de la compétition en Ligue des Champions.

