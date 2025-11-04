CdM 2027 (F) : la France connaît ses 4 adversaires pour les qualifications

Ce mardi, l’UEFA a tiré au sort les groupes pour les qualifications de la zone Europe à la prochaine Coupe du Monde 2027, au Brésil. Assignée au groupe A2, la France retrouvera les Pays-Bas, qu’elle avait déjà affrontés lors du dernier Euro, la Pologne et la République d’Irlande.

Ces qualifications se divisent en six journées aller-retour et se dérouleront entre mars et juin 2026. Les quatre vainqueurs de groupe seront qualifiés directement pour le Mondial. Les équipes classées deuxièmes, troisièmes et quatrièmes participeront à une phase de barrages, qui se jouera en deux tours. Sept nouveaux billets seront distribués à l’issue de cette phase.