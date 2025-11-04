Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Eliminatoires coupe du monde féminine Europe

CdM 2027 (F) : la France connaît ses 4 adversaires pour les qualifications

Par Kevin Massampu
1 min.
bacha @Maxppp

Ce mardi, l’UEFA a tiré au sort les groupes pour les qualifications de la zone Europe à la prochaine Coupe du Monde 2027, au Brésil. Assignée au groupe A2, la France retrouvera les Pays-Bas, qu’elle avait déjà affrontés lors du dernier Euro, la Pologne et la République d’Irlande.

La suite après cette publicité
UEFA Women's Nations League
League A ✅

Most exciting group here? 👀

#WWCQ
Voir sur X

Ces qualifications se divisent en six journées aller-retour et se dérouleront entre mars et juin 2026. Les quatre vainqueurs de groupe seront qualifiés directement pour le Mondial. Les équipes classées deuxièmes, troisièmes et quatrièmes participeront à une phase de barrages, qui se jouera en deux tours. Sept nouveaux billets seront distribués à l’issue de cette phase.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
France

En savoir plus sur

Eliminatoires coupe du monde féminine Europe Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier