Menu Rechercher
Commenter 6
Premiership

Un club invité à recruter Will Still en urgence

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Will Still sur le banc de Southampton @Maxppp

Battu à domicile ce week-end par Preston North End et 21e du classement de Championship, Southampton a décidé de limoger son entraîneur, Will Still. Le licenciement de l’Anglo-Belge n’est pas une surprise puisqu’il a toujours été dans le dur depuis sa nomination à la tête des Saints. Néanmoins, il semble conserver une belle cote au Royaume-Uni. L’un des présentateurs de TalkSport, Hugh Woozencroft, a en effet invité le Celtic Glasgow à embaucher Still.

La suite après cette publicité

Pour rappel, les Écossais traversent une période difficile depuis le départ soudain de Brendan Rodgers. «Will Still fera un très bon manager au niveau du championnat. Oui, il y a eu des performances médiocres, c’est indéniable, mais il y en a aussi eu de très bonnes, où, si les Saints avaient su saisir leur chance, cela lui aurait au moins donné plus de temps. Si j’étais le Celtic, je passerais un coup de fil dès demain matin.» Les Bhoys suivront-ils les conseils de leur fan ? Rien n’est moins sûr.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premiership
Celtic
William Still

En savoir plus sur

Premiership Ladbrokes Premiership (Écosse)
Celtic Logo Celtic Glasgow
William Still William Still
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier