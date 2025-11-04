Un club invité à recruter Will Still en urgence

Battu à domicile ce week-end par Preston North End et 21e du classement de Championship, Southampton a décidé de limoger son entraîneur, Will Still. Le licenciement de l’Anglo-Belge n’est pas une surprise puisqu’il a toujours été dans le dur depuis sa nomination à la tête des Saints. Néanmoins, il semble conserver une belle cote au Royaume-Uni. L’un des présentateurs de TalkSport, Hugh Woozencroft, a en effet invité le Celtic Glasgow à embaucher Still.

Pour rappel, les Écossais traversent une période difficile depuis le départ soudain de Brendan Rodgers. «Will Still fera un très bon manager au niveau du championnat. Oui, il y a eu des performances médiocres, c’est indéniable, mais il y en a aussi eu de très bonnes, où, si les Saints avaient su saisir leur chance, cela lui aurait au moins donné plus de temps. Si j’étais le Celtic, je passerais un coup de fil dès demain matin.» Les Bhoys suivront-ils les conseils de leur fan ? Rien n’est moins sûr.