Rien ne va plus pour Will Still à Southampton !

Les semaines se suivent et se ressemblent dangereusement pour Will Still à Southampton. Arrivé cet été en provenance du RC Lens, l’entraîneur belge connaît des débuts particulièrement compliqués au point de risquer d’être déjà licencié. Des «Tu vas te faire virer demain matin» ont même été chantés par ses propres supporters lundi dernier lors de la nouvelle défaite de son équipe sur la pelouse de Bristol City (3-1). C’est déjà le 3e revers en championnat pour des Saints qui visaient la remontée immédiate en Premier League. Au lieu de ça, ils se battent surtout pour leur maintien.

La suite après cette publicité

Après 11 journées en Championship (2 victoires), le relégué de la saison dernière se retrouve 17e (sur 24) avec seulement trois points d’avance au-dessus de la ligne de flottaison. La dernière contre-performance fut symptomatique des problèmes que rencontre l’équipe en ce début de saison. Les consignes prodiguées sont respectées, les joueurs pressent haut, tentent de jouer la verticalité mais payent trop facilement leurs errements. Contre Bristol, Southampton a logiquement ouvert le score en proposant un jeu séduisant avant de s’écrouler suite à ses problèmes habituels.

La suite après cette publicité

«Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs»

Il n’y a eu qu’une seule victoire sur les 10 derniers matchs en championnat. «Encore une fois, nous avons donné des points à nos adversaires en ne saisissant pas de nombreuses occasions et en payant pour certaines erreurs défensives» s’agaçait Will Still en conférence de presse, satisfait malgré tout du travail réalisé au quotidien, tout en maniant l’ironie pour commenter la situation sportive du club. «Malheureusement, je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs, même si j’aimerais bien. Ce que je peux faire, c’est leur donner les bonnes méthodes de travail.»

Reste que le temps joue déjà en défaveur du jeune coach de 33 ans. «De l’extérieur, cela peut ressembler à une mauvaise performance de Southampton, mais si vous analysez le match, nous avons fait beaucoup de bonnes choses», s’est-il défendu. Il assure avoir toujours confiance en lui et en son vestiaire. «Je me remettrai toujours en question. J’examinerai toujours nos processus, notre façon de travailler, notre entraînement, et j’analyserai le message que nous transmettons aux joueurs», poursuivait-il, tout en avouant sa frustration de ne pas avoir le sentiment de progresser.

La suite après cette publicité

55 M€ dépensés au mercato, 2e effectif le mieux valorisé de Championship

Les moyens ont été mis pourtant en début de saison avec 55 M€ lâchés sur le mercato, soit le 2e club le plus dépensier à cet échelon derrière l’autre relegué, Ipswich Town. L’effectif, dont la valeur estimée à 188 M€ par Transfermarkt est également 2e en championnat, a considérablement changé certes comme pour la majorité des clubs de Championship. Par ailleurs, les mauvaises nouvelles s’accumulent avec la blessure pour six semaines du défenseur Elias Jelert, et celle de Ross Stewart, le buteur maison, «pour une période à déterminer». La loi des séries…

«Il y a une fragilité dans ce groupe. Si vous êtes une équipe concurrente, vous voudriez absolument jouer les Saints parce que vous pensez que vous pourriez les contrarier et les déstabiliser», admettait l’ancien milieu de terrain du club Jo Tessem sur la BBC. Euphorique à Reims et à Lens, Will Still a cette fois plus de mal dans un pays qu’il souhaitait rejoindre en raison des graves problèmes de santé de sa compagne. Il se pourrait bien que l’aventure tourne court comme ses supporters l’ont mis en garde. «Je suis moins même un fan de foot. Je les comprends parfaitement. Ils paient avec leur argent et ont le droit de critiquer.»