Southampton : ça se gâte pour Will Still…

« Hugo me fait mourir de rire, c’est un drôle de garçon. On s’est vus avant le match, et il m’a dit qu’il allait entrer, marquer, me filer un maillot et foutre le camp, et c’est exactement ce qu’il a fait.» Hier soir, Will Still en a fait marrer plus d’un avec sa réaction sur le carton rouge stupide récolté par Hugo Ekitike, joueur qu’il a fréquenté à Reims, pendant le match de League Cup contre Liverpool. Au final, les Reds se sont qualifiés (2-1) et personne n’y a vu un scandale. Cependant, la situation de Still chez les Saints n’est pas fameuse.

«On est constamment inconstants»

Le 18 mai dernier, Will Still annonçait aux dirigeants du RC Lens qu’il quittait les Sang-et-Or pour raisons personnelles. Le technicien de 32 ans avait choisi de filer en Angleterre, afin d’être au plus près de sa compagne victime de problèmes de santé. Sept jours plus tard, Still était nommé à la tête de Southampton fraichement relégué en Championship. Dans la foulée, le club anglais a réalisé un mercato à 55 M€. Seul Ipswich Town (59 M€). Aujourd’hui, les Saints pointent à la 19e place du classement (sur 24) et n’ont gagné qu’un seul match (3 nuls, 2 défaites), le premier de la saison contre Wrexham (2-1) le 9 août dernier. Autant dire que la magie Still n’opère pas encore et que les critiques commencent à fuser vu l’investissement consenti cet été.

Contre Liverpool, le manager a tenté de réveiller une équipe qui venait de se faire battre par Hull City quelques jours plus tôt (1-3) en opérant neuf changements. En vain. « On a fait beaucoup de choses très positives en première mi-temps : on a touché la barre transversale, on a raté le but, et ils sont montés au créneau, et on leur a mis la pression, ce qui est frustrant, mais ça reflète la direction que nous prenons. On est constamment inconstants, ce qui est agaçant. On encaisse trop de buts, trop facilement, il faut donc régler ça de toute urgence. Les joueurs qui étaient sur le terrain ont relevé le défi, se sont montrés responsables et ont réalisé une performance intéressante. Je suis déçu pour eux qu’ils n’aient pas pu récolter les fruits d’une bonne performance, mais c’est notre situation. Ce n’est pas amusant, ce n’est pas très agréable, mais il faut continuer à y croire, à se donner à fond, à persévérer, car c’est la seule façon de réussir », a déclaré le Belge à l’issue du match.

La patience des Saints a des limites

Sauf que le temps commence à lui être compté. De l’autre côté de la Manche, des bruits de couloir annoncent que la patience des dirigeants des Saints pourrait bientôt toucher à sa fin. Relégué en Championship à la fin de la saison 2024/2025, Southampton a misé sur l’un des jeunes coaches à la mode pour remonter au plus vite en Premier League. Sans oublier une belle enveloppe pour le mercato. Mais aujourd’hui, les observateurs estiment que l’équipe de Will Still a deux soucis : elle a la possession sans se créer suffisamment d’occasions et une défense qui cède trop vite (17e défense du championnat). Consultant pour Skysports, Lee Hendrie a confirmé que la situation commençait à se tendre pour l’ancien entraîneur de Reims et du RC Lens.

« Je pense que oui, la pression va certainement commencer à monter sur Will Still pour des raisons évidentes : une seule victoire en six premiers matchs de Championship. Le problème, c’est qu’ils encaissent aussi des buts, ce qui, on le sent, devient un problème à moins que le problème ne soit résolu rapidement. Ils sont 19e au classement. Je sais que c’est encore tôt, mais on commence à se dire qu’avec seulement six points, ils doivent vraiment trouver leur rythme. Je pense que la pression va monter, et c’est là tout le problème : il est dans un grand club de Championship avec des attentes aussi élevées que celles de Southampton, la pression va certainement être de plus en plus forte sur lui à chaque match », a-t-il confié. Opposé au leader du classement, Middlesbrough, le week-end prochain, avant de batailler contre deux candidats au maintien (Sheffield United, Derby County), Southampton va devoir montrer du caractère pour redresser la barre. Sinon, ça va sérieusement sentir le roussi pour Still.