Ligue 1

Real Madrid : Endrick ne vient pas seul à l’OL

Par Dahbia Hattabi
Endrick et Jude Bellingham @Maxppp

L’Olympique Lyonnais a accueilli cet hiver Endrick (19 ans). Le Brésilien, prêté par le Real Madrid, a été présenté à la presse ce lundi. De son côté, ESPN nous apprend qu’il n’est pas arrivé seul entre Rhône et Saône.

En effet, Endrick est accompagné de Guido Spirandelli. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais ce dernier est kinésithérapeute au sein de l’équipe première du Real Madrid. Il travaille sur la rééducation et la gestion physique du joueur depuis qu’il a rejoint l’Espagne.

