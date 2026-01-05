Menu Rechercher
Strasbourg : le départ de Liam Rosenior annoncé ce mardi matin ?

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Liam Rosenior, l'entraineur de Strasbourg @Maxppp

L’avenir de Liam Rosenior semble s’éloigner clairement de Strasbourg. Après le départ d’Enzo Maresca de Chelsea, le technicien du club alsacien a rapidement été érigé en priorité par les dirigeants de BlueCo, qui possèdent les deux clubs. Et après avoir voyagé en Angleterre pour s’entretenir avec les Blues, Rosenior sera présent à Strasbourg demain.

En effet, comme le rapporte RMC ce lundi soir, une conférence de presse aura lieu demain matin à 9h15 à Strasbourg. Selon de nombreuses sources concordantes, il devrait y faire ses adieux. Liam Rosenior se dirige plus que jamais vers Chelsea et Strasbourg travaille déjà pour trouver son remplaçant dans les prochains jours.

