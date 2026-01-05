Atlético de Madrid : la dégringolade n’en finit plus pour Julian Alvarez

L’Atlético de Madrid a déjà fait une croix sur la Liga. Avec onze points de retard sur le FC Barcelone, les Colchoneros sont même quatrièmes au classement du championnat espagnol derrière Villarreal, qui compte pourtant deux matchs de retard. Autant dire que les Madrilènes vont devoir compter sur les différentes coupes dans lesquelles ils sont encore en course, comme la Coupe du Roi ou la Supercoupe d’Espagne qui démarre cette semaine en Arabie saoudite. Et, pourquoi pas, la Ligue des Champions…

Récemment racheté par le fonds américain Apollo, le club de la capitale espagnole risque donc de vivre une nouvelle saison décevante. Si Diego Simeone peut toujours s’appuyer sur sa vieille garde, dans laquelle on retrouve un Koke toujours performant, Jan Oblak ou un Antoine Griezmann décisif lorsqu’il entre en jeu, les nouveaux visages que sont Marc Pubill ou David Hancko apportent aussi beaucoup. En revanche, il y a un homme qui déçoit : Julian Álvarez. Alors qu’il est censé être la référence offensive de l’équipe, l’attaquant argentin (49 sélections) multiplie les mauvais matchs ces derniers temps.

Une méforme qui commence à durer

Des statistiques assez inquiétantes indiquent sa méforme. Sur les 19 journées de Liga disputées jusqu’ici par les Rojiblancos, il n’a marqué que dans quatre matchs. Il n’a plus marqué depuis la 11e journée, et si on enlève un but sur penalty, il n’a plus scoré depuis la 7e journée en championnat. Une anomalie qui inquiète du monde du côté de Madrid, forcément. Est-il perturbé par les rumeurs le liant au FC Barcelone ? Est-ce une simple mauvaise passe ou est-ce justement la fin d’une période de sur-performance ? Ce qui est sûr, c’est qu’il pénalise clairement son équipe. « Une chose est ce que l’Atletico donne à Julián, mais il faut aussi voir ce que Julián peut donner à l’Atletico, et il ne le donne pas. Ce n’est pas lui qui fait gagner les matchs », pouvait-on entendre du côté de DAZN. Les médias ibériques évoquent un Julian éteint, sans mordant, qui donne l’impression d’être là… sans être vraiment là.

Pour l’instant, pas question, a priori, de l’envoyer faire un tour sur le banc de touche. Forcément, Diego Simeone a été interrogé à son sujet par les médias espagnols, après le match nul face à la Real Sociedad dimanche soir (1-1) pendant lequel le champion du monde 2022 a encore été transparent. « C’est un joueur qui a beaucoup apporté depuis son arrivée, et maintenant, on cherche pourquoi il n’arrive pas à nous apporter ce qu’il veut. Moi, je vois qu’il court, qu’il joue avec intensité… C’est notre meilleur joueur, et il sera là dans les moments importants », a indiqué El Cholo. Cette Supercoupe d’Espagne, avec la demi-finale face au Real Madrid jeudi, sera une superbe occasion de se racheter…