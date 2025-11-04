LdC : le groupe du PSG pour la réception du Bayern Munich

Pas de surprises dans la liste des joueurs convoqués par Luis Enrique pour le choc contre le Bayern Munich, au Parc des Princes, à l’occasion de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Seuls Désiré Doué, blessé à la cuisse droite et forfait pour plusieurs semaines, et Illia Zabarnyi, suspendu après son carton rouge reçu à Leverkusen (victoire 7-2), sont absents.

Aux côtés des cadres Achraf Hakimi, Vitinha, João Neves, Marquinhos ou encore Nuno Mendes, les Titis Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou et Senny Mayulu sont également présents. Incertain en raison d’une douleur à l’ischio-jambier ce week-end en Ligue 1, Ousmane Dembélé figure aussi dans la liste, tout comme Fabián Ruiz, de retour de blessure contre Nice.

