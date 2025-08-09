Adrien Rabiot juge le mercato de l’OM

Adrien Rabiot, milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, s’est livré dans un long entretien accordé à La Provence. L’international tricolore (53 sélections, 6 buts) a notamment évoqué et validé le mercato estival de l’OM, qui comptabilise des renforts de poids comme Igor Paixão (Feyenoord), Timothy Weah (Juventus) et Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah), de retour à la Commanderie après un an en Arabie saoudite.

«Bien sûr. Le club bosse bien, le recrutement est ciblé avec des joueurs à fort potentiel, avec des caractéristiques qui correspondent au jeu que le coach veut mettre en place, s’est réjoui l’ancien joueur du PSG et de la Juventus. Il faut aider les nouvelles recrues à entrer dans le groupe et faire en sorte qu’elles assimilent le plus vite possible ce que l’entraîneur veut sur le terrain. Mais les mecs sont arrivés et se sont mis au boulot. On voit qu’il y a de l’envie. Et techniquement, c’est très bon. Je suis content du très bon travail réalisé par le club.»