Menu Rechercher
Commenter 27
Ligue 1

Adrien Rabiot juge le mercato de l’OM

Par André Martins
1 min.
Adrien Rabiot lors de sa présentation à la presse @Maxppp

Adrien Rabiot, milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, s’est livré dans un long entretien accordé à La Provence. L’international tricolore (53 sélections, 6 buts) a notamment évoqué et validé le mercato estival de l’OM, qui comptabilise des renforts de poids comme Igor Paixão (Feyenoord), Timothy Weah (Juventus) et Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah), de retour à la Commanderie après un an en Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

«Bien sûr. Le club bosse bien, le recrutement est ciblé avec des joueurs à fort potentiel, avec des caractéristiques qui correspondent au jeu que le coach veut mettre en place, s’est réjoui l’ancien joueur du PSG et de la Juventus. Il faut aider les nouvelles recrues à entrer dans le groupe et faire en sorte qu’elles assimilent le plus vite possible ce que l’entraîneur veut sur le terrain. Mais les mecs sont arrivés et se sont mis au boulot. On voit qu’il y a de l’envie. Et techniquement, c’est très bon. Je suis content du très bon travail réalisé par le club.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (27)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Adrien Rabiot

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Adrien Rabiot Adrien Rabiot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier