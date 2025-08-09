Pierre-Emerick Aubameyang savoure déjà son retour à l’OM

L’Olympique de Marseille a conclu sa série de matchs amicaux sur une note très positive en s’imposant 3-1 face à Aston Villa, quart de finaliste de la dernière Ligue des champions, ce samedi au Vélodrome. Devant un stade comble, les Marseillais ont su résister à l’intensité et à l’agressivité imposées par les Anglais, malgré une première période disputée où Villa a inscrit un but qui semblait entaché d’un hors-jeu. Ce succès lance idéalement la préparation des Phocéens avant la reprise de la Ligue 1, programmée à Rennes dans une semaine.

Le grand homme de la soirée fut sans conteste Pierre-Emerick Aubameyang, de retour à Marseille après une parenthèse saoudienne où il avait inscrit 21 buts en 36 matchs. Entré en jeu à l’heure de jeu, l’attaquant gabonais a complètement changé la physionomie du match en inscrivant un doublé décisif. Son premier but, conclu par un somptueux salto, est venu d’une passe millimétrée de Murillo sur le côté gauche (77e). Trois minutes plus tard, sur une action exceptionnelle initiée par Mason Greenwood, Aubameyang a su glisser le ballon dans un espace réduit pour sceller la victoire (80e, 3-1).

Laisser son empreinte

Avec son professionnalisme et son caractère, Pierre-Emerick Aubameyang affiche clairement son envie de continuer à marquer l’OM cette saison. Sous les ordres de Jean-Louis Gasset, il avait déjà joué un rôle majeur dans la qualification de Marseille pour les huitièmes de finale de Ligue Europa face à Villarreal, en étant décisif lors du match aller et en offrant la première victoire de Gasset à domicile avec un but important au retour (3-1). Plus généralement, il s’est montré déterminant tout au long de la campagne européenne.

Mason Greenwood s’est également illustré lors de cette rencontre, faisant preuve de vivacité et de technique. L’attaquant anglais a inscrit un but et multiplié les actions dangereuses, insufflant un nouvel élan au jeu marseillais. Les deux joueurs ont déjà montré une complémentarité intéressante sur le terrain. Laissant présager de beaux mouvements sur le terrain. Après cette victoire convaincante face à un adversaire de calibre européen, l’OM se tourne désormais vers son déplacement à Rennes dans six jours, pour l’ouverture officielle de la saison de Ligue 1. Cette rencontre inaugurale sera l’occasion de confirmer les progrès réalisés durant la préparation et de lancer la saison avec confiance. Et les Phocéens savent déjà que « Auba » sera une pièce maîtresse de ce dispositif.

Bousculer la hiérarchie ?

Si cette bonne forme ravit les supporters marseillais. Pour le coach de la formation, en revanche, elle sonne à la fois comme un casse-tête et une aubaine. Roberto De Zerbi devra en effet composer avec Amine Gouiri, auteur d’une très belle deuxième partie de saison l’année dernière, et Pierre-Emerick Aubameyang, qui montre déjà tout son talent. En conférence d’après-match, le technicien a ainsi répondu à la question : qui des deux hommes sera titulaire ? « Ils pourront peut-être jouer ensemble, mais dans ma tête il n’y a pas de hiérarchie. On va jouer au moins une quarantaine de matches cette saison, on aura besoin de tout le monde. Des éléments comme Hojbjerg, Rabiot, Balerdi et Greenwood vont peut-être jouer plus que les autres, mais je ne me pose pas de questions sur la hiérarchie », explique ainsi l’entraîneur.