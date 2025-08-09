OM : Joël Ordonez encore absent avec Bruges

L’avenir du jeune défenseur central Joël Ordonez ne semble plus du tout s’écrire du côté de Bruges. L’international équatorien, fortement convoité par l’Olympique de Marseille et des clubs saoudiens, est sur le départ. Ce dernier souhaite quitter son club dès cet été et il ne devrait plus porter le maillot de Bruges.

Selon les informations du média belge Voetbal Primeur, Joël Ordonez est encore absent du groupe qui affrontera le Cercle Bruges en match amical. Il souffrirait encore d’une très légère blessure aux ischio-jambiers. Le média précise que le joueur souhaite surtout quitter son club et ne veut plus rejouer pour ne pas prendre de risque.