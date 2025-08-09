OM : les grandes annonces de Roberto De Zerbi pour la fin du mercato

Ce samedi au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a conclu sa préparation estivale par un succès convaincant face à Aston Villa (3-1), confirmant ainsi ses bonnes dispositions avant la reprise de la Ligue 1 prévue dans une semaine à Rennes. Après un début de pré-saison marqué par une victoire contre Gérone et deux nuls face à Valence et Séville, Roberto De Zerbi a choisi de reconduire son équipe alignée lors du dernier match amical, montrant sa confiance dans un onze désormais bien rôdé. Porté par un doublé d’Aubameyang, l’OM a une nouvelle fois fait preuve de maîtrise collective et de dynamisme offensif, avec des prestations particulièrement éclatantes de Greenwood et Rowe, annonçant de belles promesses pour la saison à venir.

Roberto De Zerbi a souligné l’importance de l’ambiance unique du Vélodrome, qui a clairement galvanisé ses joueurs. «Ce qui m’a plu, c’est le stade, l’enthousiasme du public et cette atmosphère. On a savouré tout ça. On a fait un grand match contre une équipe très forte, dirigée par l’un des meilleurs entraîneurs en Europe. On aurait pu être plus agressifs en première période, et plus haut sur les phases sans ballon. Ce qu’on a réussi à faire en deuxième mi-temps. C’était plus dur pour Aston Villa de passer le milieu de terrain».

De belles promesses

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a tiré un premier grand bilan de la préparation estivale de son équipe : «nous sommes prêts. Le mercato n’est pas fini, d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront. On est prêt. Ce que j’aime, c’est notre attitude. On s’entraîne demain matin, on n’a pas le temps de se distraire ni de se relâcher. Je suis ici depuis un an maintenant, j’espère que le niveau d’exigence que je demande restera le même. Je suis satisfait. On a commencé le 10 juillet, on a très bien travaillé, il n’y a pas eu de blessures, tout a été très bien organisé par le club. Maintenant, on a une semaine de préparation intense avant le déplacement à Rennes».

Malgré un mercato déjà bien garni de nouveaux renforts de poids, l’ancien entraîneur de Sassuolo a confirmé que le marché des transferts de l’OM est loin d’être fini, notamment sur le poste de latéral gauche. Un joueur devrait donc débarquer à ce poste dans les prochains jours, à en croire les propos de RDZ : «Oui, quelqu’un arrivera à ce poste de latéral gauche. Garcia, Murillo et Nadir peuvent jouer à ce poste. Ce ne sont pas vraiment des pistons, mais des joueurs qui s’insèrent à l’intérieur du jeu. Sur les côtés, je préfère avoir des joueurs offensifs, comme Rowe ou Greenwood. Garcia et Murillo savent attaquer, on l’a vu sur le premier but d’Aubameyang. On peut défendre à quatre, à trois ou à deux. On décidera en fonction».

Dans le sens des départs, Jonathan Rowe attire les convoitises, comme nous vous le révélions en exclusivité récemment. Interrogé à ce sujet, De Zerbi a tenu à confirmer les rumeurs, tout en calmant le jeu. Aucune décision ne sera prise de manière hâtive : «On est tous très content de Rowe, il fait une très bonne préparation. De Pablo Longoria à Medhi Benatia, en passant par moi, on l’apprécie tous. C’est vrai qu’il y a des rumeurs, et plusieurs clubs seraient intéressés par lui, mais peu importe ce qu’il se passera pour lui car, qu’il parte ou qu’il reste, le choix sera collégial.»