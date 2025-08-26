Menu Rechercher
OM : ça se complique pour Dani Ceballos

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Dani Ceballos, sous les couleurs du Real Madrid @Maxppp

Hier soir, l’Olympique de Marseille semblait se rapprocher de la possibilité d’accueillir le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos. Le joueur a été séduit par le projet phocéen et avait même un accord verbal avec les vice-champions de France. L’OM et le Real Madrid négociaient même un prêt incluant une option d’achat pouvant devenir obligatoire.

Matteo Moretto
Hay distancia en la valoración de Dani Ceballos entre el Real Madrid y el OM.

No hay acuerdo sobre las cifras de la negociación.

El Real Madrid pide alrededor de los 15m€.
Matteo Moretto
El Marsella quiere a Dani Ceballos. Hay contactos entre las partes, que trabajan en una cesión con opción de compra que puede considerarse en obligatoria.
Cet après-midi, le vent a tourné. Le journaliste Matteo Moretto annonce que les deux équipes sont très loin d’un accord. La Casa Blanca demande environ 15 M€ alors que l’OM estime cette somme trop élevée. De quoi pousser les Phocéens à explorer de nouvelles pistes ?

