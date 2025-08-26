OM : ça se complique pour Dani Ceballos

Hier soir, l’Olympique de Marseille semblait se rapprocher de la possibilité d’accueillir le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos. Le joueur a été séduit par le projet phocéen et avait même un accord verbal avec les vice-champions de France. L’OM et le Real Madrid négociaient même un prêt incluant une option d’achat pouvant devenir obligatoire.

Cet après-midi, le vent a tourné. Le journaliste Matteo Moretto annonce que les deux équipes sont très loin d’un accord. La Casa Blanca demande environ 15 M€ alors que l’OM estime cette somme trop élevée. De quoi pousser les Phocéens à explorer de nouvelles pistes ?