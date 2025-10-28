Menu Rechercher
Commenter 15

Dani Alves a conclu un pacte avec Dieu

Par André Martins
1 min.
Dani Alves, ici lors de son procès à Barcelone @Maxppp

L’ancien défenseur du FC Barcelone, Dani Alves, a amorcé une reconversion inattendue après une fin de carrière footballistique mouvementée et des déboires judiciaires. Ce lundi, il a été aperçu à Gérone, en Espagne, dans une église où il prêchait et entonnait des chants religieux avec ferveur. Dans une vidéo relayée par El Español, l’ancien international brésilien a expliqué sa démarche spirituelle : « J’ai conclu un pacte avec Dieu. Au milieu des turbulences, au milieu de la tempête, il y a toujours un messager de Dieu. Et ce messager, au pire moment de ma vie, m’a recueilli, m’a emmené à l’église pour le chemin, et aujourd’hui, je suis en chemin grâce à lui ».

La suite après cette publicité
EL ESPAÑOL
✝️🙏 El giro radical de Dani Alves: se convierte en predicador en una iglesia de Girona tras hacer "un pacto con Dios"

👉El exfutbolista del Barça, absuelto de la acusación de agresión sexual, ha encontrado refugio en la fe cristiana evangélica
Voir sur X

Ces déboires judiciaires remontent à décembre 2022, lorsque l’ex-international brésilien a été accusé de viol à Barcelone, entraînant 14 mois de détention provisoire et une caution d’un million d’euros. En février 2024, il avait été condamné à quatre ans et demi de prison, mais sa condamnation a été annulée en appel en mars 2025, les magistrats pointant « une série de manquements, d’imprécisions, d’incohérences et de contradictions sur les faits, l’évaluation juridique et ses conséquences ». Depuis, Dani Alves indique sur Instagram qu’il est « disciple de Jésus-Christ ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Dani Alves

En savoir plus sur

Dani Alves Dani Alves
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier