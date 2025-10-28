Dani Alves a conclu un pacte avec Dieu

L’ancien défenseur du FC Barcelone, Dani Alves, a amorcé une reconversion inattendue après une fin de carrière footballistique mouvementée et des déboires judiciaires. Ce lundi, il a été aperçu à Gérone, en Espagne, dans une église où il prêchait et entonnait des chants religieux avec ferveur. Dans une vidéo relayée par El Español, l’ancien international brésilien a expliqué sa démarche spirituelle : « J’ai conclu un pacte avec Dieu. Au milieu des turbulences, au milieu de la tempête, il y a toujours un messager de Dieu. Et ce messager, au pire moment de ma vie, m’a recueilli, m’a emmené à l’église pour le chemin, et aujourd’hui, je suis en chemin grâce à lui ».

Ces déboires judiciaires remontent à décembre 2022, lorsque l’ex-international brésilien a été accusé de viol à Barcelone, entraînant 14 mois de détention provisoire et une caution d’un million d’euros. En février 2024, il avait été condamné à quatre ans et demi de prison, mais sa condamnation a été annulée en appel en mars 2025, les magistrats pointant « une série de manquements, d’imprécisions, d’incohérences et de contradictions sur les faits, l’évaluation juridique et ses conséquences ». Depuis, Dani Alves indique sur Instagram qu’il est « disciple de Jésus-Christ ».