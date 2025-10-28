Les supporters de l’OM interdits de déplacement à Auxerre

Le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours des supporters de l’Olympique de Marseille, qui espéraient obtenir l’autorisation de se rendre à Auxerre pour la 11e journée de Ligue 1, le 1er novembre. Interdits de déplacement par un arrêté préfectoral daté du 10 octobre, les fans phocéens avaient rapidement saisi la justice, soutenus par leur club, pour tenter de faire annuler cette décision. Contrairement à d’autres cas où des interdictions avaient été levées pour des raisons de procédure, le tribunal a cette fois validé la mesure de la préfecture de l’Yonne, confirmant que le match à l’Abbé-Deschamps se disputera sans supporters marseillais. Une décision rapportée par L’Yonne républicaine et que l’OM a commentée dans un communiqué publié lundi. « Les supporters olympiens sont interdits de déplacement au stade de l’Abbé-Deschamps pour le match AJ Auxerre–OM », a sobrement indiqué le club dirigé par Pablo Longoria.

La suite après cette publicité

Pour justifier cette interdiction, la préfecture s’est appuyée sur les graves incidents survenus en février dernier, lors du précédent affrontement entre Auxerre et Marseille. Ce jour-là, en marge de la défaite 3-0 des hommes de Roberto De Zerbi, de violents heurts avaient éclaté autour du stade, faisant une quinzaine de blessés. Les représentants des supporters marseillais avaient pourtant tenté de faire valoir devant la justice qu’il « n’existe pas de contentieux chronique entre les deux clubs », mais leurs arguments n’ont pas suffi à convaincre le tribunal. Si un appel reste possible, il n’aurait pas de caractère suspensif, ce qui signifie que le déplacement à Auxerre restera interdit aux fans de l’OM.