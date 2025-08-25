Dani Ceballos a dit oui à l’OM !

Dani Ceballos est-il en train de se rapprocher de l’Olympique de Marseille ? Ce matin, les médias espagnols ont mis la canetière en émoi en révélant que le club présidé par Pablo Longoria tentait de récupérer le milieu du Real Madrid. Plus tard, nous vous annoncions en exclusivité que le joueur souhaitait rejoindre l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi.

Ce soir, le journaliste de DAZN, Matteo Moretto, va plus loin en affirmant que Ceballos a dit oui à l’OM. Un accord verbal existe entre les deux parties. Reste maintenant à négocier entre les deux clubs. Et le journal liste poursuit en précisant que Phocéens et Merengues sont partis sur un prêt assorti d’une option d’achat comprise entre 12 M€ et 15 M€ pouvant devenir obligatoire dans un an. Affaire à suivre.