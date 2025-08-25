Menu Rechercher
Commenter 41
Exclu FM Ligue 1

Real Madrid : Dani Ceballos veut venir à l’OM

Par Santi Aouna - Sebastien Denis
1 min.
Dani Ceballos @Maxppp

Triple vainqueur de la Ligue des Champions, Dani Ceballos est entré en jeu à 4 minutes de la fin en entrant en jeu avec le Real Madrid hier contre Oviedo (3-0). Le dernier match de l’international espagnol au sein de la Casa Blanca ? Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Merengues s’est fendu du message "Last Dance" (dernière danse) sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

De quoi entrevoir un départ et sans doute du côté de l’Olympique de Marseille. Comme révélé plus tôt dans la matinée, la possibilité est réelle et des discussions sont en cours. Selon nos informations, le milieu de terrain de 29 ans veut rejoindre le club phocéen. Dani Ceballos à l’OM, voilà de quoi régaler les supporters marseillais qui rêvent d’une fin de mercato caliente.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (41)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga
Marseille
Real Madrid
Dani Ceballos

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Marseille Logo Marseille
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Dani Ceballos Dani Ceballos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier