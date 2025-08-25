Real Madrid : Dani Ceballos veut venir à l’OM

Triple vainqueur de la Ligue des Champions, Dani Ceballos est entré en jeu à 4 minutes de la fin en entrant en jeu avec le Real Madrid hier contre Oviedo (3-0). Le dernier match de l’international espagnol au sein de la Casa Blanca ? Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Merengues s’est fendu du message "Last Dance" (dernière danse) sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

De quoi entrevoir un départ et sans doute du côté de l’Olympique de Marseille. Comme révélé plus tôt dans la matinée, la possibilité est réelle et des discussions sont en cours. Selon nos informations, le milieu de terrain de 29 ans veut rejoindre le club phocéen. Dani Ceballos à l’OM, voilà de quoi régaler les supporters marseillais qui rêvent d’une fin de mercato caliente.