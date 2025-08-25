Le Real Madrid ne lâche pas l’affaire avec Vitinha

Le Real Madrid a frappé fort, et vite, cet été. Quatre nouveaux visages - Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono - qui devraient permettre à Xabi Alonso d’entamer un nouveau cycle avec un effectif rajeuni et qui a faim de titres. Seulement, du côté de Madrid, beaucoup estiment qu’il y a encore des lacunes à certains postes, dont l’axe de la défense mais surtout le milieu de terrain, où un certain manque de créativité continue de se faire sentir.

Xabi Alonso avait d’ailleurs, depuis le début de l’été, demandé du renfort à ce poste. Plusieurs noms comme ceux de Martin Zubimendi ou Angelo Stiller sont sortis dans la presse, mais les Merengues ne sont jamais vraiment passés à l’attaque. Et selon la presse espagnole, il pourrait y avoir une surprise de dernière minute à Madrid, avec la possible arrivée d’un milieu de terrain d’ici la fin du mois d’août.

Un renfort de poids pour l’été prochain

Si le nom d’Adam Wharton (Crystal Palace) est souvent revenu dans les publications pro-Madrid ces dernières heures, voilà que Marca explique que les décideurs merengues convoitent toujours Vitinha. Le journal ibérique en remet une couche sur l’existence de cette supposée clause libératoire de 90 millions d’euros qui s’activerait l’été prochain et qui lui permettrait donc de partir sans devoir négocier avec le Paris Saint-Germain.

Que cette clause existe ou non, ce qui est évident, c’est que le Real Madrid est fou de Vitinha et que c’est un véritable objectif mercato pour les décideurs madrilènes. Si un départ cet été semble invraisemblable - le Real devra se tourner vers d’autres pistes - il n’est pas à exclure que les Madrilènes fassent un forcing digne de ce qu’ils avaient fait avec Mbappé dès le mois de juin 2026. Affaire à suivre…