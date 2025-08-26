Menu Rechercher
LdC : premières qualifications historiques pour Bodo/Glimt et Pafos

Jens Petter Hauge @Maxppp
terminé - 21:00 Sturm 2 Bodø/Glimt 1
terminé - 21:00 Pafos 1 Étoile rouge 1

Alors que le club kazakhstanais du Kaïrat Almaty a éliminé le Celtic Glasgow pour devenir la 30e équipe qualifiée pour la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025/2026, il restait six places à pourvoir. Deux viennent de l’être ce mardi soir. Ainsi, il y avait peu de suspense autour de la qualification du club norvégien du FK Bodo/Glimt. Vainqueur 5-0 du match aller à domicile, la Horde Jaune a géré cet avantage en Autriche. D’ailleurs, Mathias Jorgensen a vite trouvé la faille (15e). Si Seedy Jatta lui a répondu (30e) et Tim Oermann a permis au Sturm Graz de passer devant (73e), c’est bien Bodo/Glimt qui se qualifie pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions malgré une défaite 2-1.

Dans le même temps, le duel entre les Chypriotes de Pafos et les Serbes de l’Étoile Rouge de Belgrade s’annonçait bien plus équilibré. Si Pafos s’était imposé 2-1 en Serbie, il fallait confirmer lors du match retour. Après une première demi-heure assez calme, Pafos accélérait avec la tête d’Anderson Silva (35e), la frappe de Joao Correia (42e) ou le coup de casque de Bruno (45e +1), mais Matheus s’interposait. En seconde période, l’Étoile Rouge de Belgrade allait réagir et sur une frappe déviée par Derrick Luckassen, Marko Ivanic allait délivrer les siens (1-0, 60e). Pafos était proche d’égaliser, mais Bruno frappait à gauche du cadre (83e). Finalement, en toute fin de match, Jaja est allé remettre les deux équipes à égalité (1-1, 89e). Avec ce match nul 1-1, Pafos se qualifie pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions.

