LdC : exploit majuscule pour les Kazakhstanais du Kaïrat Almaty qui éliminent le Celtic et se qualifient pour la phase de Ligue

Après un match nul 0-0 à l’aller en Écosse, le Kaïrat Almaty recevait le Celtic Glasgow au Kazakhstan pour le compte du barrage retour de la Ligue des Champions. Et les joueurs de Brendan Rodgers allaient se procurer une belle occasion avec la tête de James Forrest mais Temirlan Anarbekov repoussait en corner (25e). En seconde période, le Celtic se faisait néanmoins peur avec une incompréhension entre un défenseur et Kasper Schmeichel. Les locaux obtenaient un coup franc indirect dans la surface, mais c’était contré de justesse (54e).

En fin de match, ça s’accélérait avec ce contre mené par Daizen Maeda qui partait seul au but. Il frappait néanmoins au-dessus du cadre (86e). Juste derrière, Ofri Arad répondait avec une tête captée par Kasper Schmeichel (88e). Finalement, avec ce match nul 0-0, les deux équipes allaient en prolongations. Les Kazakhstanais allaient souffrir, mais Temirlan Anarbekov sauvait les siens devant une frappe dangereuse de Benjamin Nygren (113e). Au terme d’une séance de tirs au but où Temirlan Anarbekov s’est offert trois arrêts, le Kaïrat Almaty s’impose 3-2 et se qualifie pour la première édition de Ligue des Champions de son histoire.