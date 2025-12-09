LdC : l’Olympiakos s’offre le Kaïrat Almaty et se relance

Ce mardi, la 6e journée de la Ligue des Champions a débuté à 16h30 avec un duel de fin de tableau entre le Kaïrat Almaty (35e) et l’Olympiakos (33e). Avec seulement un point, les Kazakhstanais jouaient leurs derniers espoirs dans la compétition. Pour les Grecs qui n’avaient que deux unités, il fallait aussi l’emporter pour y croire. Dominateurs, les Grecs prenaient le jeu à leur compte et Ayoub El Kaabi poussait Temirlan Anarbekov à la parade (22e) sur la meilleure occasion du premier acte.

Alors que le score était nul et vierge à la pause, la seconde période suivait le même scénario même si le Kaïrat Almaty amenait le danger en contre. Finalement, l’Olympiakos a trouvé la solution en fin de match. Lancé sur la droite de la surface par Mehdi Taremi, Gelson Martins allait conclure d’une frappe entre le poteau gauche et le gardien (1-0, 73e). Juste derrière, Gelson Martins était proche du doublé, mais Temirlan Anarbekov repoussait avant que Mehdi Taremi se manque face au but vide (76e). Trouvé dans le dos de la défense, Ayoub El Kaabi allait ensuite effacer le gardien d’un crochet, mais son tir vers le but vide heurtait le poteau gauche. Avec cette victoire 1-0, l’Olympiakos se relance et grimpe à la 26e place avec cinq points. Les Grecs peuvent encore espérer se qualifier.