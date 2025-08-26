OM : l’AC Milan passe la seconde dans le dossier Adrien Rabiot !

Cet été, Adrien Rabiot ne penserait pas vivre un mercato aussi agité. Suite à un accrochage avec Jonathan Rowe consécutif à une défaite 1-0 contre Rennes lors de la première journée de Ligue 1, le milieu français de 30 ans a été mis sur la liste des transferts comme l’ailier anglais qui est déjà parti du côté de Bologne. Pour le moment, la situation d’Adrien Rabiot reste floue alors qu’il reste moins d’une semaine de mercato et que son contrat court jusqu’en juin 2026.

Et si son départ semblait convenu, le coach Roberto De Zerbi s’est fendu d’une déclaration qui laisse encore plus place au doute : «en ce qui concerne Rabiot, je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi, mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur, mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent.»

Allegri pousse pour Rabiot

Un flou artistique qui entoure le dossier Adrien Rabiot et qui nécessitera du mouvement. Il y a quelques jours nous vous avons révélé les intérêts de l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus autour de lui. Si l’Inter Milan a recruté Andy Diouf, son rival de l’AC Milan reste toujours aussi intéressé. Le journaliste espagnol Matteo Moretto fait d’ailleurs état de négociations entre les deux parties.

Lors des dernières heures, le club milanais a voulu passer la seconde dans ce dossier et a intensifié les discussions autour d’Adrien Rabiot. À l’heure actuelle, les différentes parties étudient la faisabilité de l’opération. Un mouvement qui trouve son origine du côté de Massimiliano Allegri. Fan du joueur qu’il a eu sous ses ordres à la Juventus entre 2021 et 2024, le coach italien cherche un autre renfort au milieu après avoir recruté Luka Modric (Real Madrid), Samuele Ricci (Torino) et Ardon Jashari (FC Bruges).