OM : trois clubs sont déjà prêts à recruter Adrien Rabiot

Depuis le début de la soirée, l’annonce du choix de l’Olympique de Marseille de ne plus compter sur Adrien Rabiot (30 ans) fait sensation. Le club phocéen a d’ailleurs officialisé la nouvelle via un communiqué. « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi ».

Écarté du groupe phocéen après son altercation avec Jonathan Rowe, l’international tricolore (53 sélections, 6 buts) est donc prié de mettre les voiles, son comportement étant jugé inacceptable. En attendant de connaître plus de détails sur cet incroyable revirement de situation, nous sommes en mesure de vous annoncer que trois clubs sont déjà à l’affût pour récupérer l’ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain. Il s’agit de l’AC Milan, de l’Inter Milan et de la Juventus. Concernant les Rossoneri, cette piste avait déjà été évoquée de l’autre côté des Alpes, bien avant les événements de ce soir.

Vers un retour en Italie ?

Quelques semaines plus tôt, le retour de Massimiliano Allegri à San Siro avait donné du poids à l’intérêt rossonero pour Rabiot. Allegri a eu le Français sous ses ordres à la Juventus et les deux hommes s’apprécient beaucoup. Pour ce qui est du rival nerazzuro, l’Inter privilégie l’arrivée d’un milieu à celle d’un attaquant. « Entre un milieu de terrain et un attaquant, le choix se portera tout de même sur un milieu de terrain puissant et musclé, et non plus (ou du moins pas dans un premier temps) sur un attaquant rapide capable d’apporter des qualités différentes de celles des attaquants déjà présents dans l’effectif », écrivait la Gazzetta dello Sport il y a deux jours. Un milieu puissant et musclé, un profil qui colle à celui de Rabiot.

Enfin, nous sommes en mesure de vous confirmer l’intérêt de la Juventus. Un an après avoir vu Rabiot la quitter libre de tout contrat, la Vieille Dame va-t-elle le rapatrier dans le Piémont ? Le Français a l’avantage de connaître parfaitement le club turinois pour y avoir passé cinq ans. Mais attention, il convient de rappeler que l’OM ne compte pas brader son indésirable. Pour racheter la dernière année de contrat du natif de Saint-Maurice, il faudra débourser environ 15 M€.