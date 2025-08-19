Le communiqué cinglant de l’OM sur Adrien Rabiot et Jonathan Rowe

L’Olympique de Marseille n’en est pas à son coup d’essai. En 2015, Marcelo Bielsa avait déjà mis le feu au club phocéen dès l’entame de la saison en annonçant sa démission en pleine conférence de presse, à l’issue d’une défaite face à Caen en août. Dix ans plus tard, les Marseillais se sont tiré une nouvelle balle dans le pied. Battu par Rennes dès la première journée de Ligue 1 (0-1), l’OM s’offre une crise spectaculaire en interne.

Arrivé sur la Canebière l’an dernier, à la surprise générale, et promu leader d’un OM new-look, Adrien Rabiot est poussé sans ménagement vers la sortie. Écarté de l’équipe première avec Jonathan Rowe suite à l’altercation entre les deux joueurs dans le vestiaire du Roazhon Park, le milieu de terrain de 30 ans pensait sans doute faire son retour prochainement après s’être fait taper sur les doigts. Mais à un an de la fin de son contrat, il a été placé sur la liste des transferts.

L’OM sanctionne un comportement inadmissible

Pour expliquer la décision brutale et radicale des dirigeants marseillais, les médias relayaient une volonté de l’OM de ne mettre aucun joueur au-dessus du club et il était reproché à Rabiot un comportement inacceptable ainsi qu’un « manque d’investissement » par rapport à la saison dernière. Un coup de sang olympien inattendu qui a obligé le club olympien à sortir du silence.

« L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi », peut-on lire sur le communiqué de l’OM publié sur son site officiel.