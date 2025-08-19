OM : Roberto De Zerbi veut se séparer d’Adrien Rabiot !

La Ligue 1 vient tout juste de reprendre et c’est déjà le feu à l’Olympique de Marseille. Alors que les supporters olympiens espéraient une saison 2025/2026 de haute volée avec notamment le retour de la Ligue des Champions, Roberto De Zerbi et ses hommes sont en train d’imploser. Vendredi dernier, les Marseillais s’étaient déjà mis le feu tous seuls en s’inclinant lors de la première journée face à Rennes (0-1), dans le temps additionnel de la rencontre. Une défaite qui en a agacé plus d’un au sein du vestiaire. Depuis, la situation a dégénéré.

Véronique Rabiot face au silence de l’OM

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont eu une vive altercation et en sont même venus aux mains avant d’être séparés par le staff phocéen. Suite à cette altercation, l’OM avait décidé d’écarter temporairement les deux joueurs de l’équipe première. La durée de la suspension n’était pas connue, mais les suiveurs du club indiquaient tous qu’elle serait de courte durée. Absents hier de l’entraînement, Rabiot et Rowe l’étaient également aujourd’hui.

Mais alors que l’on pensait que l’OM avait simplement voulu montrer son autorité et que les choses allaient s’apaiser d’ici la fin de la semaine, une nouvelle bombe vient d’exploser au sein du vestiaire phocéen. Selon RTL, la mère du milieu de terrain français, Véronique Rabiot, a confié que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, ne souhaitait plus conserver son fils Adrien. Un véritable électrochoc pour le clan de l’international tricolore.

De Zerbi reproche un manque d’investissement

Le média explique que la représentante du joueur a été informée hier de la mise à pied du milieu de terrain, mais qu’elle souhaitait en savoir davantage sur cette sanction et surtout quand elle serait levée. Face à ces questions, Véronique Rabiot n’a eu aucune réponse, notamment de la part de Medhi Benatia. Ce n’est que ce mardi 19 août que le secrétaire général de l’OM, Benjamin Arnaud, a contacté l’avocat d’Adrien Rabiot afin de lui signifier que RDZ ne comptait plus sur lui. Un véritable coup de théâtre puisque Rabiot s’était imposé comme le leader, voire le meilleur joueur de l’OM la saison passée.

Pour justifier son choix, De Zerbi aurait fait passer le message selon lequel il reproche un « manque d’investissement » de Rabiot par rapport à la saison dernière. De son côté, Véronique Rabiot estime cet argument non recevable et explique que cette altercation médiatisée est loin d’être une première dans un vestiaire de football, mais que ce genre d’incident est généralement censé rester dans l’intimité du vestiaire. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Adrien Rabiot est donc visiblement prié de se trouver une nouvelle équipe… à la surprise générale.