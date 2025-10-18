OM - Le Havre : les compositions officielles

L’OM peut prendre la tête de la Ligue 1 ce soir au Vélodrome ! Au lendemain du nul spectaculaire entre le PSG et Le Havre hier (3-3), les Marseillais accueillent Le Havre à 21h05, un match à suivre en direct commenté sur FM. Les hommes de Roberto De Zerbi peuvent s’offrir un beau cadeau dès le retour de la trêve internationale s’ils enchaînent une cinquième victoire d’affilée toutes compétitions confondues.

Pour cette affiche, l’OM aligne un 11 emmené par Aubameyang en pointe du 4-2-3-1. Greenwood et Paixao animeront les ailes autour d’O’Riley, placé en 10 devant Hojbjerg et Angel Gomes. Pavard et Emerson encadreront la charnière Balerdi-Aguerd protégeant le but de De Lange. Pour Le Havre, Samatta sera en pointe.

Les compositions

OM : De Lange - Pavard, Balerdi (cap.), Aguerd, Emerson - Hojbjerg, A. Gomes - Greenwood, O’Riley, Paixao - Aubameyang

Le Havre : Diaw - Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui - Seko - Doucouré, Kechta, Ndiaye, Soumaré - Samatta